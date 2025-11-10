La plantilla del Barça 'aprueba' el regreso de Leo Messi al Spotify Camp Nou

La visita de Leo Messi al Spotify Camp Nou ha pillado por sorpresa tanto al club como a los aficionados, pero también a la plantilla del primer equipo, que ha mostrado entusiasmo con el exazulgrana.

Muchos jugadores del Barça dejaron su 'me gusta' en la publicación del mejor jugador de la historia, en la que el astro argentino piso el césped de la que fue su casa durante 17 temporadas.

Emocionados con el guiño de Messi

En la plantilla actual ya no quedan tantos jugadores que compartieran vestuario con la máxima leyenda del club, pues solo Ter Stegen, Ronald Araujo, Pedri y Frenkie de Jong fueron compañeros del campeón del mundo. No obstante, la gran mayoría de los futbolistas del planeta Tierra admiran al canterano blaugrana, y por consiguiente también los de la primera plantilla de su ex club, y así se encargaron de demostrarlo.

En total, hasta el momento nueve jugadores de la primera plantilla han dado like a la publicación del ocho veces Balón de Oro: Alejandro Balde, Fermín López, Eric Garcia, Raphinha, Gavi, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong (único en dejar me gusta que sí coincidió con él) y Gerard Martín, así como la propia cuenta de Instagram del Barça, que dejó en sus redes sociales un mensaje al jugador que más partidos, más títulos, más goles y más asistencias logró con su camiseta.

Pese a la ligera diversidad de informaciones entre club y jugador sobre como se llevó a cabo la visita del argentino a las instalaciones del Barça, el mensaje en redes sociales de la leyenda culer no deja lugar a dudas en cuanto al amor de Messi por los colores que vistió durante casi toda su vida deportiva se refiere: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, exponía con unas emocionantes palabras en Instagram.

Falta por ver si el jugador de Inter Miami lanza más guiños a su ex equipo en el futuro más próximo, así como si se vuelve a abrir la puerta de tratar de repatriarlo para un último baile, sin embargo, una cosa sí está clara, y es que a gran parte de los integrantes del primer equipo les gustaría compartir entrenamientos y partidos con el gran emblema como futbolista de la institución, pues el argentino ha sido y aún es el gran ídolo para muchos de ellos.