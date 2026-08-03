Una planificación sin defensa en el Barça a pesar de la insistencia de Deco

Las planificaciones deportivas se elaboran a través de consensos. Ni manda siempre la dirección deportiva ni tampoco se le hace caso a todo lo que pide el entrenador. Hay mucho debate interno para descubrir las necesidades del equipo y también, cómo no, para elegir los candidatos finales a fichaje.

Algunos pueden venir porque el mercado lo permite y otros se quedan como meros objetos de deseo. Lo que queda claro es que este año, el entrenador ha tenido mucho que ver con la llegada de las incorporaciones. No hay duda de que Flick se lo ha ganado y ha conseguido insuflar un cierto aire de vértigo a las decisiones finales emulando sus disposiciones tácticas sin complejos y con defensa avanzada.

Desde la dirección deportiva se marcaron varios retos para este curso: dotar de más recursos ofensivos al entrenador e intentar mejorar la defensa con la llegada de un central de esos que marquen territorio y tengan carácter suficiente para liderar al grupo desde atrás. Se trataba de encontrar un nuevo Iñigo Martínez que corrigiera errores y subiera un peldaño el nivel de competitividad de la plantilla. Por ello, Deco viajó varias veces a Milán para conquistar a Bastoni y también valoró la posibilidad de firmar a un jugador tan experimentado como el ‘Cuti’ Romero.

El director deportivo siempre ha pensado que atrás se le debía dar otra vuelta de tuerca. Y razón no le falta. Y es que si uno repasa las últimas eliminaciones en la Champions, siempre se encuentra con algún error fatídico defensivo que ha acabado por romper las opciones del Barça. La Champions no perdona y el equipo blaugrana ha regalado demasiado en algunos partidos decisivos. Un fichaje de nivel no asegura nada, pero quizás te da más opciones de llegar al éxito.

Flick lo entiende, pero ha procurado priorizar la inversión en ataque asumiendo el riesgo de continuar con la misma defensa que el año pasado. Tiene claro que pueden encajar, pero juega a marcar más goles que el contrario, aunque a veces las cosas no salgan bien. Ha firmado dos balas en los extremos, dos aviones para desarbolar defensas rivales y comenzar la presión desde arriba. Su filosofía pasa por que aquí defienden todos y se debe comenzar desde los delanteros.

El tiempo dirá si la decisión es correcta o no, pero lo que queda claro es que el Barça ha vivido demasiados problemas atrás como para no haberlo meditado un poco más. Queda poco menos de un mes de mercado y aquí solo se va a hablar del delantero... y de Cancelo, que tiene pinta de ser la única incorporación en el sistema defensivo. Han decidido correr ese riesgo.