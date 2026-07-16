Los planes de futuro de Rashford

Marcus Rashford ya ha asumido que no continuará en el Barça. El jugador inglés albergaba alguna esperanza a pesar del fichaje de Anthony Gordon, pero toda duda quedó disipada con la llegada de Karim Adeyemi, que bloquea completamente las bandas del club blaugrana. El futbolista inglés ya tiene asumido y decidido que hará la pretemporada con el Manchester United, ya que su técnico Michael Carrick quiere trabajar con él y habrá que ver cual es su futuro, ya que en el United no tienen nada claro que lo mejor para todas las partes sea un nuevo reencuentro. Rashford está algo dolido con el club blaugrana porque creía que el Barça iba a luchar por su continuidad, pero se bajó del barco muy pronto.

Rashford tiene contrato con el United hasta el 2028 y un futuro incierto. Según explica el periodista Fabrizio Romano, el internacional inglés no tiene intención alguna de jugar en Turquía ni ha establecido contactos con el Fenerbahce a pesar de los rumores surgidos en las últimas horas. Solo se plantearía salir del United siempre que le llegara una propuesta de un equipo top europeo y, a poder ser, en modalidad de traspaso, algo complicado por las exigencias del United. Tampoco se plantearía una salida hacia Arabia Saudí.

El extremo comenzó a negociar su continuidad con el Barça en el mes de febrero y prácticamente se acordó su fichaje, aunque el tema salarial y el precio de la opción de compra siempre fueron un escollo. El futbolista demostró en las negociaciones su interés para seguir en el Barça ya que estaba dispuesto a rebajarse de forma considerable el sueldo, pero nada fue posible. El Barça sopesó pros y contras y finalmente se lanzó al mercado a buscar otras alternativas.

El club blaugrana ha invertido más de 100 millones de euros en dos extremos, pero las fichas de Adeyemi y Gordon juntas son inferiores a lo que percibía Rashford en Inglaterra. Hansi Flick siempre apreció el rendimiento ofensivo de Rashford, pero buscaba más equilibrio defensivo y, por ello, se optó por cortar al inglés para realizar otras apuestas.

Con el mercado abierto, Rashford aún creía en la posibilidad del Barça, ya que necesitarán dos delanteros si se va Ferran Torres al PSG, pero el Barça está priorizando a Julián Álvarez y habrá que ver si, finalmente, llega un segunda punta ahora o en el mercado de enero.