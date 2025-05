Los planes de los futbolistas del Barça después de la Liga: selecciones y vacaciones

El FC Barcelona ha puesto punto y final a la temporada 2024/25 después de haber disputado ya la 38ª y última jornada de LaLiga frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. El próximo curso arrancará el domingo 13 de julio, tal y como apuntó Hansi Flick con las rutinarias pruebas médicas y el regreso a los entrenamientos será el lunes.

Por ello, algunos futbolistas podrán disfrutar de siete semanas de vacaciones porque los blaugranas no participarán en el nuevo Mundial de Clubes y este verano no hay Mundial, Eurocopa ni Copa América. Eso sí, tras la finalización del campeonato liguero, habrá una nueva ventana de encuentros de selecciones: la 'final four' de la Nations League, así como partidos clasificatorios para la Eurocopa y el Mundial.

Los futbolistas que podrían, por lo tanto, comenzar ya su período vacacional se espera que sean Iñaki Peña, Szczesny, Balde, Iñigo Martínez, Eric Garcia, Gavi, Casadó, Ansu Fati, Pau Víctor y el lesionado Koundé. En esta lista está la duda de Ferran Torres, quien podría ir convocado con la selección española, pero sigue de baja por la operación de apendicitis a la que se sometió hace unas semanas.

Europa y Sudamérica

Ter Stegen ha vuelto a ser convocado con Alemania y se espera que Cubarsí, Pedri, Olmo y Lamine Yamal lo hagan con la selección española, con el interrogante del delantero de Foios. Los germanos disputan la semifinal contra Portugal, mientras que la roja está emparejada con Francia para tratar de revalidar la Nations League.

La Dinamarca de Christensen disputará dos amistosos contra Irlanda del Norte y Lituania; mientras que la Holanda de De Jong y la Polonia de Lewandowski lo hará para seguir sumando puntos para la clasificación de la Eurocopa: ambos contra Finlandia, pero los tulipanes también lo harán contra Malta.

Los sudamericanos, por su parte, siguen con los encuentros clasificatorios para el Mundial 2026. La Uruguay de Araujo jugará frente a Paraguay y Venezuela, mientras que la Brasil de Raphinha hará lo propio ante Ecuador y Paraguay.

Dos minieuropeos

Por otra parte, la selección española sub 21 disputará el campeonato europeo y en la fase de grupos se medirá a Eslovaquia, Rumanía e Italia. Santi Denia podría llamar a Gerard Martín, Pablo Torre y Fermín López.

La sub 19 también participará en el mismo torneo de su categoría y Héctor Fort estará entre los convocados. En la fase de grupos se enfrentarán a Dinamarca, Rumanía y Montenegro.