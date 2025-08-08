Los planes del Barça con Diego Kochen en pleno lío de la portería

A pesar de que se acerca el estreno liguero en Mallorca y el FC Barcelona todavía no ha inscrito oficialmente a los porteros Joan Garcia y Szczesny (además de Rashford y Gerard Martín), la confianza y la tranquilidad en el club es total, y más después de la marcha de Iñigo Martínez al Al-Nassr de Arabia Saudí y reducción de masa salarial que comporta.

Buena prueba de ello es la decisión del club de hacer regresar al meta Diego Kochen a la disciplina del Barça Atlètic. El de Miami había arrancado la pretemporada con el primer equipo azulgrana y Hansi Flick se lo había llevado a la gira por Japón y Corea del Sur. Incluso, le había dado minutos en el último amistoso, el disputado en Daegu (0-5), por delante de Iñaki Peña, en una clara muestra de que el técnico alemán no cuenta con el alicantino, que prepara su salida.

Una temporada para madurar

Los planes con Diego Kochen están definidos y la idea es que sea el tercer portero del primero equipo del Barça por detrás de Joan Garcia y de Wojciech Szczesny. Y que cuando pueda, pase a defender la portería del Barça Atlètic para que pueda tener ritmo competitivo, más allá de los entrenamientos con los 'grandes' a las órdenes de José Ramón De la Fuente.

Diego Kochen ya se ha empezado a entrenar con el Barça Atlètic desde el jueves, después de tener unos días de descanso tras el largo viaje por tierras asiáticas. El conjunto entrenado por Juliano Belletti afronta una temporada en el 'pozo' de la Segunda RFEF tras un lamentable descenso y el objetivo es el de recuperar la categoría perdida cuanto antes.

Kochen, a sus 19 años, tiene un largo futuro por delante y está llamado a ser uno de los porteros del futuro. El club ha cedido este verano a Ander Astralaga al Granada y a Aron Yaakobishvili al Andorra para que se 'cuajen' en categorías más competitivas que la que debe jugar el Barça Atlètic.

La planificación con Diego Kochen es distinta. Es quien se ha quedado en la entidad para continuar con su proceso de formación, que podría incluir incluso la presencia en un Mundial, pues Mauricio Pochettino, el seleccionador de Estados Unidos, sigue de cerca sus pasos, le llegó a convocar en 4 ocasiones, y su desempeño esta temporada puede ser decisivo de cara a formar parte de la lista de la USMNT.

El Barça Atlètic disputa este sábado su tercer amistoso de pretemporada en un exigente partido contra el Nàstic de Tarragona, de la Primera RFEF, que se disputará a puerta cerrada en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper a partir de las 19.00 horas.