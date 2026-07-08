Los planes del Barça que hicieron descartar a Diomande

La planificación deportiva del FC Barcelona para este verano estuvo marcada desde el primer momento por una hoja de ruta muy clara. La dirección deportiva y Hansi Flick habían fijado tres prioridades para reforzar la plantilla: incorporar un extremo izquierdo, encontrar al sucesor de Robert Lewandowski tras su marcha al Chicago Fire y añadir un central zurdode presente y mucho futuro.

Sin embargo, el mercado y la capacidad económica del club fue modificando los planes. El técnico alemán acabó dando un giro a las prioridades después de analizar el rendimiento de su defensa durante la temporada. El excelente nivel ofrecido por la pareja formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín, unido a la renovación de Andreas Christensen, convencieron a Flick de que el eje de la zaga estaba suficientemente cubierto, por lo que la incorporación de un central pasó a un segundo plano para concentrar todos los esfuerzos económicos en reforzar el ataque.

La decisión tenía una explicación evidente. El Barça necesitaba encontrar una solución para el extremo izquierdo después de una temporada muy complicada de Raphinha en el apartado físico. El brasileño, que venía de firmar una campaña 2024/25 cercana al nivel de Balón de Oro, apenas pudo mantener la continuidad este curso y acabó perdiéndose 19 partidos por distintas lesiones musculares. Flick entendía que la plantilla necesitaba un extremo de primer nivel capaz de asumir galones desde el primer día, también con la mira puesta en una posible salida a futuro del delantero gaucho.

Ahí apareció Anthony Gordon. El técnico alemán quedó completamente convencido del internacional inglés tras los tres enfrentamientos que el Barça disputó esta temporada contra el Newcastle en la Champions League, tanto en la fase de liga como en los octavos de final. Su velocidad, capacidad para atacar espacios, intensidad sin balón y desequilibrio terminaron de enamorar al entrenador blaugrana, que insistió ante Deco para convertirlo en la prioridad absoluta del mercado.

El club respondió apostando fuerte antes del cierre del ejercicio económico. Finalmente, Gordon acabó aterrizando en el Spotify Camp Nou en una operación valorada en 70 millones de euros fijos más otros 10 en variables, una inversión que obligó al Barça a renunciar a otros objetivos.

Diomande, el 'damnificado'

El gran damnificado fue Diomande. El joven talento del RB Leipzig, de solo 19 años, figuraba entre los futbolistas mejor valorados por el departamento de scouting blaugrana, especialmente por su enorme margen de crecimiento.

De hecho, según contó David Bernabeu en el programa 'Los planes del Barça' de SPORT, hubo un momento que la operación pudo ser una realidad, y es que el club alemán llegó a ofrecer al futbolista marfileño a la dirección deportiva culé. No obstante, la apuesta decidida por Gordon hizo que el Barça dejara pasar el posible fichaje del extremo.

La joya del mercado

La explosión de Diomande ha disparado definitivamente su valor de mercado. Liverpool y Paris Saint-Germain llevaban meses siguiendo de cerca su evolución y, según informó The Athletic y pudo confirmar SPORT de fuentes cercanas a la negociación, es el conjunto parisino quien tiene ahora la delantera para hacerse con su fichaje.

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Eso sí, el acuerdo todavía no está cerrado aunque el PSG lo tiene muy cerca una vez concretadas las salidas de Gonçalo Ramos y Kang-in Lee. El Leipzig ha trasladado que solo cerrará el acuerdo si recibe una oferta que supere los 100 millones de euros, una cifra que supondrá la mejor venta de su historia por el jugador que, hace apenas una temporada, estaba jugando en el Leganés.