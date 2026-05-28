Los planes del Barça con Hamza Abdelkarim

Solo ha tenido unos meses para demostrar su calidad como consecuencia de los problemas burocráticos que retrasaron su fichaje por el FC Barcelona, pero Hamza Abdelkarim ha ofrecido un buen rendimiento con el Juvenil A, ha marcado seis goles en 10 partidos entre la Liga y la Copa de Campeones y se ha erigido como un '9' a tener muy en cuenta de cara al futuro. A sus 18 años, el delantero egipcio se ha erigido como un perfil de referencia pura que no existe en la Masia.

Hamza no solo ha convencido a los responsables deportivos culés, que tienen claro que ejecutarán la opción de compra por establecida en 3 millones de euros para obtener en propiedad al futbolista, sino que también ha sido convocado por su país para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Impacto inmediato de un futbolista voraz que destaca por su buen juego de espaldas, su potencia en el salto y el dominio del área.

Hansi Flick fue preguntado por Hamza en su penúltima rueda de prensa de la temporada, la comparecencia previa a la visita al Valencia en Mestalla correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025/26, y dejó abierta la posibilidad de que haga la pretemporada con el primer equipo. "Estamos planeando la pretemporada y mirando de traer caras nuevas de la Masia, algo que he hecho desde el principio. Cuando Hamza vuelva del Mundial, veremos si es una opción para nosotros", declaró el técnico.

La hoja de ruta

En estos momentos, la idea de la dirección deportiva del Barça es que Hamza forme parte de la plantilla del filial para la próxima temporada 2026/27 y sea uno de los puntales del equipo para intentar lograr el objetivo del ascenso a Primera RFEF. Si todo va según los planes actuales del club, el egipcio formará dupla con Òscar Gistau. Buena competencia para ambos en un proyecto que, tal como avanzó SPORT, si no hay ningún contratiempo continuará dirigiendo Juliano Belletti.

Esto no significa, en ningún caso, que el plan de la entidad blaugrana sea inamovible. Si algo ha demostrado Flick desde su llegada al banquillo es que no le tiembla el pulso a confiar en los más jóvenes si se lo ganan en los entrenamientos. Marc Bernal, Gerard Martín, Marc Casadó y Roony Bardghji son ejemplos de futbolistas que se han consolidado en el primer equipo del Barça gracias a su buen hacer cuando el teutón les dio la oportunidad de ejercitarse a sus órdenes.

Hansi Flick ha apostado por Marc Bernal y Gerard Martín / Dani Barbeito

Lo más normal con Hamza es que, cuando finalice su participación con Egipto en el Mundial, complete la pretemporada con el primer equipo barcelonista (siempre que sus vacaciones lo permitan) para que Flick lo vea de cerca, pero que acabe jugando con el Barça Atlètic.

Cabe recordar que, tras la salida de Robert Lewandowski, el Barça priorizará reforzar la parcela ofensiva este verano. Ya se ha 'atado' a Anthony Gordon y no se descarta fichar a otro delantero, con Julián Álvarez y Joao Pedro en la 'pole' ahora mismo. En este escenario, Hamza no tendría los minutos y las oportunidades necesarias para un futbolista de su edad.