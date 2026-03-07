Los planes del Barça con Gavi

Sorpresa en la lista de convocados del FC Barcelona para el partido de este sábado a las 21.00 en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Gavi no aparece en la lista de 22 expedicionarios que, tras el partido de LaLiga, harán noche en la capital vizcaína y el domingo volarán directamente hacia Newcastle para el choque del martes en la Champions League. Hansi Flick dijo que el sevillano viajaría a Bilbao y pese a esta 'ausencia', el técnico alemán del FC Barcelona no fallará a su palabra.

Flick confirma que Gavi viajará con el equipo para los próximos partidos / EFE

Según ha podido saber SPORT, el centrocampista se incorporará a la expedición azulgrana por la tarde. No ha viajado este mediodía a Bilbao con el resto de los convocados, pero sí lo hará horas después. Por la mañana, ha podido trabajar como cada día en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper con el objetivo de ultimar su puesta a punto después de haber entrado ya con el grupo hace unos días. Como no va a jugar en Bilbao, se ha decidido que se incorpore después y que no pierda las rutinas.

Sin el alta médica

La idea del cuerpo técnico es que Gavi conviva con el grupo y por este motivo viajará también a Newcastle, donde el conjunto azulgrana estará tres días. De esta manera, el de Los Palacios se sentirá como uno más y volverá a sentir las sensaciones de la previa y el día del partido, aunque sin participar en el césped.

Gavi viaja esta tarde a Bilbao sin disponer todavía del alta médica. Han pasado más de seis meses desde su último partido, en el feudo del Levante donde jugó toda la segunda mitad. Un mes exacto después, y tras realizar un tratamiento conservador que no tuvo los resultados esperados, el centrocampista se sometió a una artroscopia en el menisco interno de la rodilla derecha.

Convivencia con el grupo

La vuelta de Gavi, si no a una convocatoria, sí a la rutina de una concentración del equipo azulgrana, y de cuatro días, es una muy buena noticia para todo el barcelonismo. Lógicamente, para el propio jugador y de una manera especial para Hansi Flick, que siempre ha sentido una estima y un 'feeling' especial por el de Los Palacios y ahora lo tendrá conviviendo con el resto del grupo.

Gavi, junto a Hansi Flick en un entrenamiento / Dani Barbeito

Gavi es de aquellos futbolistas que hacen vestuario, que son imprescindibles para el buen funcionamiento de un equipo. Por su carácter, su forma de ser, y su competitividad a todos los niveles. Un compañero muy querido y a quien la afición también adora por todo lo que representa. Se hace querer el centrocampista, a quien ya le toca una alegría y ve cada vez más cerca su retorno a los terrenos de juego.