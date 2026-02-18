Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, el tridente de Víctor Font para la dirección deportiva del Barça

Víctor Font presentó este miércoles, emocionado “después de tanto tiempo de trabajo y de evaluar muchísimas alternativas”, el tridente que formará la dirección deportiva de su proyecto para alcanzar la presidencia del FC Barcelona en las elecciones del próximo 15 de marzo de 2026. El líder de 'Nosaltres', que ya dejó muy claro hace unas semanas que no contará con Deco, anunció que Carles Planchart, Francesc Cos y Albert Puig integrarán la estructura técnica del club blaugrana si los socios le dan confianza en las urnas.

“Hoy hacemos una revolución porque la estructura que presentamos no es comuna. En vez de anunciaros quién será el director deportivo, os presentamos un tridente. El mejor tridente posible para el Barça. Nos apoyaremos en tres profesionales de primerísimo nivel para profesionalizar de una vez por todas al club. Son tres perfiles diferentes con un mismo ADN. Son catalanes y culés, conocen al club porque en trabajado en él y también tienen la experiencia de haber estado por todo el mundo siendo alumnos aventajados de figuras como Pep Guardiola o Luis Enrique”, explicó Font en un acto celebrado en la tienda 'futbolmania' de la Ronda de Sant Pau, en el barrio de l'Eixample de Barcelona.

"Queremos sentar las bases para que cada mes de abril estemos vivos en todas las competiciones. Esta era una de las premisas de Johan Cruyff. Y debe ser innegociable", sentenció el precandidato, que tomó la palabra tras un emotivo vídeo proyectado que finalizó con el siguiente mensaje: “El fútbol es un lenguaje y nosotros somos poetas. El estilo nos define: este es el Barça y este en nuestro camino”.

“La apuesta por la Masia debe ser por convicción, no por necesidad”

"Personalizar la dirección deportiva en una sola figura es posible, pero comporta riesgos". Para Carles Planchart, que ejercería de director técnico, la única manera de cubrir todas las necesidades deportivas de la entidad (desde el rendimiento y el área técnica hasta la salud y el fútbol formativo) es contar con un equipo que trabaje de forma coordinada y transversal. "En el mundo del fútbol hay dos clases de personas: los que viven del fútbol y los que viven por el fútbol. En el Barça están los que viven del club y los que viven por el club. Está claro en qué lado estamos nosotros”.

La mano derecha de Pep Guardiola durante 18 años defendió que el éxito debe ser una consecuencia natural del buen juego. "La victoria es una consecuencia de jugar bien. El modelo debe ser moderno. El fútbol ha evolucionado mucho y nos tenemos que adaptar", señaló, apostando por una estructura actualizada y alineada con las exigencias del fútbol contemporáneo.

En este sentido, situó a La Masia como eje vertebral del proyecto, pero "desde la convicción y no desde la necesidad". El talento de casa, apuntó, debe complementarse con fichajes diferenciales que ayuden a construir una plantilla equilibrada tanto en el plano deportivo como en el económico. Además, subrayó "la importancia de potenciar un área de captación que sea referente a nivel internacional".