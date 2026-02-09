Al 'plan renove' de Deco solo le falta la guinda: así están todos los contratos

Los últimos mercados de fichajes están siendo muy tranquilos en el capítulo de incorporaciones (Joan Garcia, Rashford y Bardghji en verano y Cancelo este enero), pero donde se ha empleado a fondo la dirección deportiva es en las renovaciones. Deco lo ha dicho siempre que ha tenido ocasión: el Barça tiene una grandísima plantilla y lo más importante es asegurarse la continuidad de los futbolistas clave, ya sean canteranos (liderados por Lamine Yamal) o futbolistas que llevan años de azulgrana y son imprescindibles (casos de Pedri, Koundé o Frenkie). La reciente renovación de Fermín López hasta 2031 consolida una estrategia que lleva meses ejecutándose y que garantiza disfrutar del mejor Barça durante muchos años.

Sergi Capdevila

23 renovaciones con Deco

Desde que Deco accedió al cargo en agosto de 2023, el principal objetivo ha sido consolidar la base de un equipo de presente, pero también de futuro. Hansi Flick, al que por su parte le queda una temporada más de contrato, así lo ha querido también. 'Plan renove' y fichajes estratégicos y contados en posiciones necesarias de reforzar, como la portería con Joan Garcia. En total, con Deco se han acometido 23 renovaciones, a las que hay que sumar la de Hansi Flick como técnico, para consolidar una plantilla de lujo.

La situación contractual del Barça 2031 Eric Garcia, Ronald Araujo, Joan Garcia, Lamine Yamal y Fermín López

Eric Garcia, Ronald Araujo, Joan Garcia, Lamine Yamal y Fermín López 2030 Dani Olmo Jules Koundé Gavi y Pedri

Dani Olmo Jules Koundé Gavi y Pedri 2029 Frenkie de Jong, Pau Cubarsí, Marc Bernal y Roony Bardghji (más Iñaki Peña y Héctor Fort, cedidos al Elche)

Frenkie de Jong, Pau Cubarsí, Marc Bernal y Roony Bardghji (más Iñaki Peña y Héctor Fort, cedidos al Elche) 2028 Raphinha, Alejandro Balde, Marc Casadó y Gerard Martín (más Ansu Fati, cedido al Mónaco)

Raphinha, Alejandro Balde, Marc Casadó y Gerard Martín (más Ansu Fati, cedido al Mónaco) 2027 Ferran Torres y Wojciech Szczesny

Los que acaban este 2026: distintas circunstancias

Rashford, Cancelo, Lewandowski y Christensen. Solo 4 futbolistas de la primera plantilla del FC Barcelona terminan contrato este 30 de junio, y dos son cedidos. La opción de compra no obligatoria de Marcus Rashford está cifrada en 30 millones de euros que se dispara a los 40 con impuestos. El Barça quiere seguir contando con el futbolista inglés, pero no a cualquier precio. Podría negociar un nuevo préstamo.

Joao Cancelo, por su parte, acaba de llegar en este mercado invernal procedente del Al Hilal y no se ha establecido opción de compra, por lo que en principio el portugués volverá a su club de origen cuando termine el préstamo, si bien ya ha mostrado su intención de quedarse y hay meses por delante para comprobar su encaje en esta segunda etapa como azulgrana.

El FC Barcelona tiene decidido ofrecerle la renovación a Andreas Christensen en las próximas semanas, una vez concluido el mercado invernal. El danés se recupera de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Lewandowski empata el encuentro y reaviva el partido contra el Copenhague / Champions

El caso que está más en el aire es el de Robert Lewandowski. Para continuar una temporada más, debería reducirse el sueldo de una manera considerable. A sus 37 años y con un rol mucho más secundario, parece más fuera que dentro, pero Lewy es mucho Lewy y una racha goleadora del 'killer' polaco lo puede cambiar todo.

La renovación de Ferran, próximo objetivo

Precisamente, la pérdida de protagonismo de Robert Lewandowski ha venido acompañada del salto a la titularidad en la posición del '9' de Ferran Torres. Si echamos un vistazo al bloque titular, el de Foios es quien más atrás se ha quedado en cuanto a duración de contrato, pues termina en 2027. Hay tiempo por delante y ya se han ido dando pasos, pero queda claro que tras la ampliación de Fermín, la prioridad pasa por la renovación del 'tiburón'.

Joan Laporta ya comentó que no era bueno esperar al último año de contrato para renovar a los futbolistas, así que en las próximas semanas se debería avanzar con la continuidad de un Ferran Torres que está por la labor.