El plan de regreso al Barça de los mundialistas que quedan

La Copa del Mundo agoniza. El torneo más largo de la historia llega a su fin con la disputa este fin de semana de los dos partidos por las medallas. El tercer y cuarto puesto del sábado entre Francia y Inglaterra (un suplicio que nadie quiere jugar, por cierto) y la ‘finalíssima’, la real, el domingo a las 21:00 entre España y Argentina. El Barça es el club que tiene a más mundialistas todavía en liza (10). Le sigue de muy cerca el Atlético, que tiene la friolera de nueve jugadores aún vivos y todos ellos en la gran final.

Cubarsí, en una de sus numerosas acciones defensivas de mérito ante Austria / CHRISTOPHER TORRES / EFE

Empezó con 15 deportistas (no contamos a un Rashford que no seguirá y sí a un Cancelo que, salvo sorpresa, firmará próximamente) representando al club azulgrana en el torneo mundialista y esa cifra ha ido bajando a 10. Hamza, Frenkie de Jong, Araujo, Cancelo y Raphinha se quedaron por el camino.

Hamza renunció a todo

El egipcio renunció a tener vacaciones y se presentó el lunes a las pruebas médicas. Pasó por Egipto para ser homenajeado y de ahí, sin descanso, a Barcelona. Buscará convencer a Flick estos días, pese a que en SPORT ya explicamos que la idea es que tenga bastante incidencia en la primera plantilla y que su presencia en el filial en Segunda RFEF sea menor.

Hamza Abdelkarim, en el primer entreno de la temporada con el Barça / FCBARCELONA

Frenkie volvió a la competición con una lesión importante de rodilla. Araujo estuvo el lunes en las revisiones médicas para que echaran un vistazo a la lesión sufrida con Uruguay y estará el día 20 ya entrenando con el grupo. Raphinha tendrá unos días más de asueto, pero se espera que viaje al stage de Inglaterra.

Jules Koundé, en este Mundial / Europa Pres

Acerca de los 10 que todavía están en tierras americanas, en SPORT podemos informar que el plan pasa, a priori, porque tengan dos semanas de descanso y no las tres que hay por convenio con la AFE. El 19 de julio se acabará su andadura en la Copa del Mundo (el día antes para Kounde y Gordon) y la idea es que la semana del 3 de agosto se reincorporen.

Se recuperarían los días

Esa semana, lógicamente, la tienen por derecho. La idea es que puedan recuperar días durante el largo parón de selecciones que hay en septiembre (la próxima temporada se han juntado el de septiembre y octubre en uno). Veremos cómo termina encajando. En caso de cumplir las tres semanas no estarían de vuelta hasta el día 10. Teniendo en cuenta que la Liga arranca el 22-23 de agosto sería imposible que llegaran con solo 10 días de pretemporada (viniendo de tres semanas parados). Esa es la intención y la hoja de ruta.