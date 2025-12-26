El plan optimista del Barça para el Spotify Camp Nou

El Spotify Camp Nou sigue avanzando con las obras. No hay descanso ni por las fechas navideñas. El club quiere cuanto antes poder aumentar su aforo, algo que en breve puede conseguir.

Según desvelo Esport3, el Barça podría ver como su estadio aumenta en 17.000 espectadores su aforo de cara al próximo encuentro ante el Oviedo. Ahora, el FC Barcelona juega una serie de partidos fuera de casa que pueden facilitar los trabajos y que el Ayuntamiento facilite la Licencia 1 C para abrir el gol norte.

El conjunto barcelonista vuelve a la Liga el 3 de enero en Cornellà para enfrentarse al Espanyol, posteriormente se desplaza a Arabia Saudí para jugar la Supercopa con su semifinal del 7 de enero ante el Athletic, el mismo día que conocerá su emparejamiento en los octavos de final de la Copa del Rey, que será contra un conjunto de inferior categoría a domicilio el 13-14-15 de enero.

La Liga regresará con el enfrentamiento en el Reale Arena del 18 de enero, el desplazamiento a Praga del 21 para medirse al Slavia y, por fin, el duelo liguero en Spotify Camp Nou del 25 de enero. En este partido quizá ya puedan reunir a 62.000 espectadores.

Una cifra relevante y que sería solo tres días antes del duelo del 28 de enero ante el Copenhague que se perfila clave para que el Barça pueda aspirar al Top8. Este será el último encuentro de la liguillla de la Champions.

De cumplirse este plazo, los dos primeros anillos del Spotify Camp Nou ya estarían completados y solo quedaría el tercero, para la próxima temporada, que propiciaría la entrada en el estadio de 105.000 espectadores.