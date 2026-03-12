'Plan Newcastle' contra el Sevilla

El exigente calendario sin tregua no le da un solo respiro al FC Barcelona. Después de la dura batalla en St. James' Park contra el Newcastle (1-1) en la ida de los octavos de final de la Champions League, este domingo (16:15 horas) los blaugranas reciben al Sevilla en la 28ª jornada de LaLiga. Tan solo tres días después, conoceremos el desenlace de la eliminatoria de máxima competición europea de clubes, también, con el Spotify Camp Nou como escenario.

"Muchos estamos tiesos", aseguran desde el vestuario blaugrana. La elevada carga de partidos empieza a hacer mella en los futbolistas del Barça en el tramo final de temporada. Cuando todo está en juego. LaLiga y la Champions están al rojo vivo, por lo que la gestión de los minutos por parte de Hansi Flick deberá ser quirúrgica para obtener el mayor rendimiento posible de sus jugadores. En este sentido, frente al cuadro hispalense, varios de los teóricos titulares tendrán un descanso en vistas al partido europeo contra las 'urracas'.

Todo ello se suma al esfuerzo titánico que hizo el equipo en la vuelta de las semifinales de Copa frente al Atlético de Madrid, cuando lograron la heroicidad sin premio para lograr una utópica remontada. Aquella noche cayeron lesionados Jules Koundé y Alejandro Balde, mientras que en Newcastle, Bernal y Araujo acabaron sin gasolina en el depósito, además de Eric Garcia, quien ni tan siquiera se vistió de corto para prevenir males mayores.

Sacudir el árbol

La lista de bajas en defensa es muy larga: además de los mencionados Koundé y Balde, también hay que añadir al ya conocido Christensen, quien se perderá lo que resta de curso; mientras que Eric tampoco forzar. Por lo tanto, tan solo quedan sanos Cubarsí y Gerard Martín como pareja de centrales, además del ambivalente Cancelo y del apurado Araujo. No sería de extrañar que Flick apostase por Xavi Espart en el lateral diestro, quien debutó con el primer equipo en St. James' Park disputando los últimos cinco minutos del encuentro.

En la sala de máquinas podría regresar Gavi con el alta médica, aunque ni mucho menos como titular. De Jong seguirá de baja y Bernal descansará con total seguridad. También podría arrancar desde el banquillo Pedri, a quien el equipo necesita como el oxígeno para estos últimos meses de competición. Así pues, parece que la titularidad de Marc Casadó está garantizada y el técnico alemán podría repetir con la dupla de Fermín y Olmo en el centro del campo.

Arriba, el incasable Lamine Yamal volverá a liderar el ataque del conjunto blaugrana, junto a un Ferran Torres, que podría regresar al once titular en detrimento de Lewandowski, quien comenzó de titular en la Champions. En el extremo izquierdo, todo apunta a que Raphinha también podría comenzar sentado en el banquillo y sumar unos minutos en el segundo tiempo en caso de necesidad, dejando su puesto para Rashford.