El plan del Milan para fichar a Lewandowski

Robert Lewandowski se ha convertido en un fichaje absolutamente estratégico para el Milan. El club italiano ya tiene claro que va a por el delantero polaco y espera ganar la batalla con una oferta importante, de al menos dos años, siempre que el Barça decida no renovarle. El plan del Milan es conseguir la cesión de un delantero puente para este mercado de enero con el objetivo de paliar sus problemas ofensivos y jugársela todo con Lewandowski a partir de junio para convertirle en el gran referente goleador del equipo. Ya han iniciado los contactos y a partir de enero intentarán convencer al futbolista de su fichaje.

Según explica 'Tuttosport', el director deportivo del Milan, Igli Tare, ya ha comenzado a seducir al entorno de Lewandowski. Tiene una gran relación con su agente, Pini Zahavi, con quien ya consiguió formalizar la operación de cesión de N'Kunku este verano y ya le ha explicado que el plan del Milan es realizarle un contrato a largo plazo al futbolista para que pueda retirarse a lo grande en el fútbol europeo tal y como él desea. Para el Milan, las figuras con experiencia de Modric y Lewandowski podrían ser claves para que el proyecto avanzara.

Por el momento, el Milan ha descartado la opción de fichar a un delantero centro en el mercado de enero. No invertirán en un traspaso a la espera de la decisión que pueda tomar Lewandowski, algo que no sucederá bien bien hasta finales de temporada. El delantero que puede llegar ahora es el alemán Fullkurg, que desea salir del West Ham para tener opciones de jugar el Mundial con Alemania. Sería solo un préstamo puente de seis meses a la espera del polaco. Lewandowski es un delantero que está comenzando a recibir el interés de muchos clubs como el Fenerbahce, ya que su posible salida a coste libre le hace ser una de las gangas de mercado.

Lewandowski está firmando un curso excelente a pesar de sus lesiones de inicio de temporada. Cuando ha estado sobre el terreno de juego, el polaco ha respondido con goles y está claro que sigue siendo uno de los delanteros centros con más gol en el mercado. Su obsesión es poder completar una cuarta temporada en el Barça aunque todo dependerá de su rendimiento y estado físico. No hay prisa entre las dos partes y todo se concretará a finales de temporada. El Barça valora mucho su influencia dentro y fuera del terreno de juego y hay debate sobre la posición del '9' para el próximo curso, pero también creen que quizás ha llegado el momento de un cambio para encarar el futuro.