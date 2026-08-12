El plan inmediato de Luis Enrique con Ferran Torres

Ferran Torres será futbolista del París Saint-Germain en las próximas horas. En SPORT ya informamos del principio de acuerdo con el club parisino y adelantamos las cifras del traspaso: 50 millones fijos más 5 en variables. La operación está muy avanzada, hasta el punto de que el valenciano no se ejercitó ya este miércoles con el FC Barcelona al tener permiso del club azulgrana y se le espera en París en breve. Podría pasar la revisión médica este viernes si se cierran los flecos pendientes que hay en toda operación, o el sábado. Los de Luis Enrique disputan hoy la Supercopa de Europa contra el Aston Villa en Salzburgo y este partido que ha desplazado a toda la cúpula a tierras austríacas ha ralentizado algo los 'tempos', pero todo se cerrará muy pronto y el asturiano tendrá a un futbolista que conoce bien y al que le tiene reservado un papel importante.

Ferran Torres: "Lo bueno es que tengo contrato y puedo esperar y decidir por mi cuenta" / Sportico

Una fecha marcada en el calendario

El próximo compromiso del actual campeón de Europa, tras jugar esta noche ante los 'villanos', será la visita a Lens para jugarse otro título, en este caso, la Supercopa de Francia. Luis Enrique no contará todavía con el valenciano, aunque ya haya firmado, pues el anuncio se espera para el fin de semana. No hay que olvidar que el autor del gol que dio a España el Mundial ha estado de vacaciones (con una intensa gira de su patrocinador por diversos platós y recintos deportivos de Estados Unidos) y será necesaria una puesta a punto. El asturiano, en este sentido, es muy meticuloso, y además, al conjunto parisino ya no le quedan amistosos de pretemporada. Todos los partidos ya son oficiales.

Ferran Torres con el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer la final contra Argentina / EFE

La fecha que estaría marcada en el calendario es la del domingo 23 de agosto, el día del arranque de la Ligue1 para el campeón de las últimas 5 ediciones consecutivas. Será, además, delante del público parisino, en el Parque de los Príncipes frente al Stade de Rennes. Si se siguen los tiempos marcados, el de Foios ya tendría más de una semana de entrenamientos y podría tener ni que fuera unos minutos.

El puzzle de Lucho

El encaje de Ferran Torres en un equipo que ha ganado dos Champions League consecutivas con Luis Enrique al frente está dando mucho de que hablar. Ferran no es un '9' puro y esta es, para el entrenador gijonés, más una virtud que un problema. Tener la capacidad de moverse por zonas del ataque y buscar espacios es lo que busca su nuevo entrenador. La prueba es la salida de Gonçalo Ramos, que sí responde al arquetipo de delantero centro clásico, al Milan. El portugués tuvo poca incidencia la pasada temporada, sobre todo en la competición europea, donde no fue titular ni una sola vez en 17 partidos.

Precisamente, las rotaciones masivas en todos los puestos es lo que le va a dar muchos minutos a Ferran Torres con el PSG. Luis Enrique, sobre todo en Liga, mueve mucho al equipo y el de Foios puede tener un espacio para brillar y buscar hueco en los partidos importantes.

A priori, el ataque titular del París Saint-Germain se antoja muy definido con Doué, Dembélé y Kvaratskhelia, pero una opción que maneja Lucho para esta temporada es retrasar y centrar la posición de Désiré Doué, lo que podría dejarle la banda a Ferran Torres si cuaja este sistema.