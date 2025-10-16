El plan de Flick para salvar el partido contra el Girona

Vuelve a rodar el balón para el FC Barcelona después del segundo parón de selecciones de la temporada. Esta mañana han regresado ya los últimos internacionales (Cubarsí, Pedri y Rashford), que se han unido al grupo en el penúltimo entrenamiento antes de recibir al Girona este sábado (16:15 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

El 'virus FIFA' ha dejado importantes secuelas en la plantilla blaugrana: las lesiones de Dani Olmo y Robert Lewandowski, que estarán varias semanas de baja y no estarán disponibles para el clásico del día 26 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sin olvidar el regreso prematuro de Ferran Torres con una sobrecarga muscular, aunque su presencia en el derbi catalán de este fin de semana estaría garantizada.

La enfermería blaugrana

En estos momentos, son ocho los futbolistas lesionados a falta de 48 horas para que arranque el partido en Montjuïc: Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Fermín, Dani Olmo, Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal. De ellos, los únicos que podrían recibir el alta para esta 9ª jornada son el centrocampista onubense y el delantero de Rocafonda.

Por lo que respecta a Lamine, el canterano fue convocado con la selección española, otra vez, a pesar de las molestias en el pubis que no remitían. Finalmente, el Barça anunció que estaba de baja, fue desconvocado y recibirá el alta para este fin de semana. Fermín cayó lesionado en la última acción del partido contra el Getafe y, a pesar de que lleva ya días entrenando con el resto del grupo, el 'staff' técnico quiere ir con más cautela al tratarse de una lesión muscular.

La victoria, vital

Los catalanes se marcharon al parón de selecciones con dos derrotas consecutivas: frente al Paris Saint-Germain en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League por 1-2, pero en un partido muy competido contra el vigente campeón de Europa, y un estrepitoso 4-1 ante el Sevilla en la 8ª jornada de LaLiga.

El Real Madrid es líder con dos puntos de ventaja y el Barça no puede distanciarse más de los blancos antes del siguiente encuentro liguero, que será, precisamente, contra los blancos. Por ello, sumar los tres puntos ante el Girona se les antoja imprescindible para recuperar las buenas sensaciones.

Un once con ajustes

Para este partido, Hansi Flick deberá hacer algunos malabares para confeccionar un once de garantías. Lo que está claro es que deberá echar mano de La Masia para completar la convocatoria y tener refrescos en el banquillo para la segunda parte.

En defensa está todo intacto, con Koundé y Balde en los laterales, además de los cuatro centrales disponibles para escoger a la pareja que mejor convenga. Cubarsí y Christensen han estado con sus selecciones mientras que Araujo y Eric han descansado estos días en Barcelona.

El problema se complica en el centro del campo, donde los únicos efectivos con ficha del primer equipo son Pedri, Casadó y De Jong. Se espera que Fermín pueda recibir el alta médica, pero su titularidad no está asegurada, por lo que el canario podría adelantar su posición a la mediapunta o el técnico alemán podría volver a confiar en Dro, tal y como hizo frente a la Real Sociedad.

En la delantera, poco margen de maniobra. Raphinha y Lewandowski están lesionados, por lo que se espera que el tridente ofensivo sea el formado por el reaparecido Lamine Yamal, el sobrecargado Ferran Torres en punta y el reconvocado con Inglaterra Rashford.