El Plan de Flick para la portería ante el Alavés

La portería se ha convertido en uno de los principales focos de debate semana tras semana en el seno del FC Barcelona. ¿Jugará Szczesny o Iñaki Peña? Desde aquel día de autos en Arabia Saudí en el que el alicantino llegó tarde a la activación previa matinal todo parece haber cambiado.

Hasta hace menos de un mes, para Flick el número uno, indiscutible, era Iñaki. Y no se importaba en afirmarlo en rueda de prensa y hacerlo público. Pero últimamente es el polaco el que está en la cresta de la ola. Jugó en la Supercopa, no lo hizo en la Copa ante el Betis por sanción, pero luego tanto en Champions como en Liga ha sido el ex de la Juventus el número 1.

HANSI EN RUEDA DE PRENSA

Iñaki, frustrado, ha visto cómo ha perdido el cartel de titular fijo. Y ahora parece que el entrenador teutón va con todo con su nueva apuesta. Veremos si el arquero formado en La Masia tiene la oportunidad de recuperar el puesto. En la rueda de prensa previa al choque ante el Alavés, Hansi ha vuelto a ser claro al respecto del debate bajo palos: "Tek es ahora el número uno".

KOCHEN, TERCER PORTERO

Además, de cara a la convocatoria, el técnico barcelonista tiene la baja de Ander Astralaga. Tres semanas KO por una lesión en el tendón. Con Diego Kochen jugando este sábado con el filial en San Sebastián, Flick ha llamado tanto ayer viernes como hoy al joven Iker Rodríguez, de apenas 16 años.

Iker Rodríguez ya sabe lo que es ejercitarse con el primer equipo / FCB

Pero, en principio, no se estrenará en la lista del primer equipo el de Sabadell. Y será Kochen, que llegará ya de madrugada a Barcelona, el que hará de tercer portero en Montjuïc este domingo.