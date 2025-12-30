El plan de Flick con Araujo

Una de las noticias en clave Barça que nos ha dejado este inicio de semana ha sido el regreso a los entrenamientos de Ronald Araujo. El central ha estado ausente durante el último mes, en el que llevó a cabo un retiro espiritual en Israel, tras pedirle al club un tiempo para desconectar y recuperarse mentalmente porque se veía incapaz dar su mejor versión en el campo.

Tras este parón, al uruguayo se le pudo volver a ver con el resto de sus compañeros en el entrenamiento de puertas abiertas celebrado el lunes por la tarde en el Estadi Johan Cruyff. Este martes repitió con el grupo en plenas condiciones y se espera que lo haga durante el resto de la semana: el miércoles está agendado un entrenamiento a las 11:00 horas, igual que el viernes; mientras que el día de año nuevo la sesión se pasará a la tarde, a partir de las 18:00 horas.

Próximamente, el siguiente paso que dará Hansi Flick con el futbolista es el de mantener una charla privada con nuestro protagonista para conocer de primera mano cuáles son sus sensaciones: cómo le ha ido mentalmente este parón de un mes, cómo se ha visto físicamente en estas primeras sesiones de entrenamiento... Todo apunta a que el 'feedback' que recibirá el técnico alemán será positivo, por lo que el defensa del Barça podría formar parte de la convocatoria para el derbi del sábado contra el Espanyol (21:00 horas).

La idea del entrenador blaugrana es la de que Ronald Araujo regrese a la dinámica del primer equipo y, por ello, también se contempla la opción de que forme parte de la expedición culer que pondrá rumbo a Arabia Saudí para participar en la Supercopa. Si no hay pasos atrás en su recuperación y tampoco se producen recaídas, el uruguayo podría testearse frente al Espanyol o contra el Athletic Club en las semifinales de dicho torneo.

La lesión de Christensen y el mercado

Hay que recordar que el FC Barcelona dispone de una semana para enviar el informe médico a LaLiga sobre la lesión de Christensen y aprovechar el 40% de su salario para inscribir a otro futbolista: el plazo expira el 9 de enero. Es decir, dos días después de la semifinal de la Supercopa y el día antes de una hipotética final frente al vencedor de la otra eliminatoria entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Que el Barça envíe este informe (que ya está redactado) no le obliga a fichar en el mercado de fichajes de invierno, pero si no lo envía dentro de los plazos estipulados, no podrá acogerse a este resquicio legal que le permitiría acudir a la ventana de transferencias. Veremos cuáles cómo avanza la situación en los próximos días, puesto que del estado en el que se encuentre Araujo, el Barça se planteará ir en serio o no a por la cesión de un defensa central para lo que resta de temporada.