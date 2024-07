El plan de Flick con Ansu se mantiene intacto pese a su lesión

Nuevo contratiempo para Hansi Flick en la preparación de su primera campaña al frente del FC Barcelona. Ansu Fati, que afrontaba la pretemporada con ganas de demostrar que merece formar parte de la plantilla culé 2024/25, sufrió un pisotón fuerte en la sesión de entrenamiento de este martes y deberá permanecer un tiempo de indeterminado de baja.

"En el entrenamiento de este martes, el jugador del primer equipo Ansu Fati se hizo una lesión en la planta del pie derecho. Seguirá tratamiento conservador en Barcelona y el tiempo de regreso a los entrenamientos vendrá marcado por su evolución", se ha limitado a informar el club azulgrana. Según ha podido saber SPORT, la entidad culé confía en que el canterano pueda volver al 'verde' en unas tres semanas, pero no quiere marcar plazos. Tampoco descarta que se alargue un poco más.

Y es que, en este tipo de problemas físicos, la recuperación es difícil de concretar y depende en gran parte de las sensaciones del futbolista en cuestión. Ansu seguirá un tratamiento conservador para dejar atrás las molestias que siente en la zona afectada. Evidentemente, Flick no forzará a nadie durante la pretemporada. Y menos a un futbolista con el historial médico del atacante hispano-guineano.

Mensaje de tranquilidad

Lo que sí que ha hecho el técnico del Barça en las últimas horas ha sido hablar con Ansu Fati para tranquilizarle y asegurarle en primera persona que esta lesión no cambia su plan con él. Le quiere dar la oportunidad de quedarse en el equipo y ser una pieza de la línea ofensiva de su equipo. No podrá verle (salvo recuperación exprés) en la gira por Estados Unidos, pero no quiere que ello conlleve que salga sí o sí durante el mercado de fichajes de verano.

Mensaje claro y conciso de tranquilidad de Flick a Ansu para ayudarle anímicamente a superar este contratiempo físico en el peor momento posible, pocos días antes de que el Barça parta hacia tierras americanas para preparar la próxima temporada con partidos exigentes ante el Manchester City, el Real Madrid y el AC Milan. El atacante formado en la Masia también se perderá el duelo a puerta cerrada de este jueves contra el Olot. Desgraciadamente, el delantero tendrá menos margen de maniobra para convencer al míster de que puede ser importante.