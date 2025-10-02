El plan de la FIFA para evitar otro 'caso Barça'

La FIFA tiene sobre la mesa un cambio de calado para el futuro del Mundial de Clubes. Según adelantó The Times, el organismo estudia elevar a tres el máximo de equipos por país con el objetivo de que grandes equipos como Barcelona, Liverpool o Nápoles no vuelvan a quedarse fuera de una competición que, en su estreno este verano en Estados Unidos, reunió a 32 participantes.

El caso del Barça es el ejemplo más claro. Pese a proclamarse campeón de Liga en 2023 y 2025, los criterios de clasificación —basados en el coeficiente europeo de las últimas temporadas y en los campeones de la Champions de los últimos cuatro años— le dejaron sin billete.

España, como todos los países, solo podía tener dos representantes y, junto al Real Madrid, fue el Atlético quien se benefició de ese sistema, dejando a los azulgrana fuera de la cita. Una circunstancia que privó al club de estar en un torneo que la FIFA ya vende como su gran producto de futuro.

El club azulgrana no fue el único perjudicado. En Inglaterra, el Liverpool, campeón de la Premier, se quedó fuera de manera más injusta, si cabe, pese a tener mejor coeficiente que Chelsea y Manchester City, pero estos se clasificaron al ganar la Champions en 2021 y 2023, respectivamente.

Problema económico

La ausencia no fue solo deportiva. A nivel económico, el Barça dejó escapar una oportunidad de oro de ingresos deportivos en un momento en el que el club necesita de todas las vías para mantener las arcas del club saneadas -este curso volverá a cerrarse con pérdidas que no serían tales de haberse clasificado-.

Los equipos participantes en esta primera edición se aseguraron un mínimo de alrededor de 50 millones de euros en concepto de premios y market pool, cifras que en el caso del campeón podían multiplicarse hasta superar los 100 millones. Una inyección de recursos que, en la situación financiera actual, hubiera sido un balón de oxígeno para las cuentas del club.

La FIFA entiende que el sistema actual puede generar injusticias evidentes al dejar fuera a campeones domésticos de primer nivel en las grandes ligas. Con un límite de tres equipos por país, situaciones como las vividas con Barça, Liverpool o Nápoles —todos ellos campeones nacionales en los últimos cursos— quedarían corregidas.

El organismo también baraja ampliar el formato a 48 equipos y celebrarlo cada dos años, aunque esa propuesta choca con la negativa frontal de la UEFA liderada por Alexander Ceferin. Lo que sí parece más viable es el ajuste en el número de representantes por país, de cara a la edición de 2029, una decisión que repercutiría en el número de participantes de países con menor peso.

De confirmarse, la medida garantizaría al Barça un margen mucho más amplio para estrenarse en una competición de la que, por historia y potencial, nunca debería haber estado ausente.