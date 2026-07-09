El plan de fichajes del Barça tras Adeyemi: no se renuncia al '9'

El Barça va a lo suyo y encara la planificación de fichajes tal y como tenía previsto. El club blaugrana se ha centrado ahora en la llegada inminente de Karim Adeyemi para completar las bandas de ataque, pero su fichaje no implicará renunciar a la incorporación más estratégica del verano: la inversión por un delantero centro. El club blaugrana quiere completar un ataque de ensueño y va a apurar todas las opciones posibles para traer a Julián Álvarez sí o sí este verano con lo que dejaría una delantera de primerísimo nivel para el presente y el futuro. El plan pasa por Adeyemi, atar de una vez por todas a Joao Cancelo y el ansiado '9'.

El club blaugrana se está moviendo siguiendo las peticiones de Hansi Flick, que ya dejó claro antes de irse de vacaciones que no se podía fallar en este mercado de verano operando ya con la regla del 1:1 del límite salarial. En concreto, Flick aseguró que no se podían hacer "tonterías" por lo que ha pedido que los fichajes sean de jugadores absolutamente contrastados, que mejoren la calidad de la plantilla y que todos ellos puedan optar al once titular.

La planificación obligó primero a mover ficha por Anthony Gordon ante la competencia que había por el futbolista. Fue un movimiento estratégico que reforzaba varias posiciones ofensivas y un auténtico golpe de mercado que dejaba al Barça en una posición ya más cómoda en el mercado. La segunda incorporación tiene pinta a que será Adeyemi en una operación relámpago que se llevará a cabo como oportunidad de mercado y que ha ideado el agente, Jorge Mendes, provocando un acuerdo entre el jugador y el Barça.

La idea es intentar cerrar cuanto antes también el fichaje de Joao Cancelo. El Barça lo da prácticamente por hecho dada su posición negociadora y la postura clara del futbolista, que ya ha dejado claro al Al Hilal que solo desea jugar en el equipo blaugrana. Las negociaciones están muy avanzadas y solo quedarían por pulir flecos fiscales que se avanzarán tras la llegada del jugador de vacaciones. Su eliminación del Mundial con Portugal ha acelerado el asunto.

Y tras Cancelo solo quedará el ansiado '9'. En el Barça insisten por activa y por pasiva que el fichaje de Adeyemi no compromete esta operación y que se sigue esperando llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Es el fichaje más complicado, pero se confía en poder llegar a un entente que sea beneficioso para todas las partes. Hay alternativas a Julián también sobre la mesa, pero Flick ha pedido esperar por el argentino y, tras el Mundial, se iniciará la ofensiva final. El hecho de que el delantero va a tener unas semanas de vacaciones tras jugar con Argentina hace que no haya cierta urgencia en este tema.

En el Barça darían por completada la plantilla con todos estos nombres. En la defensa solo se ficharía si hay alguna salida inesperada en este mercado y todo indica que no se producirá. El Bará está a la expectativa de nombres como Koundé, Balde o Araujo, pero ninguno de ellos ha dado señales de querer estudiar propuestas para marcharse, por lo que puede ser una carpeta cerrada salvo sorpresa. En el centro del campo, debe salir Casadó, pero aquí el Barça tirará de cantera para suplir su marcha.