Plan específico de 'minipretemporada' en el Barça: Flick y el staff mandan deberes

La actividad no se detiene para los futbolistas que el próximo 13 de julio están citados en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ante la ausencia de gran parte de la primera plantilla, que se encuentra disputando el Mundial y se irá incorporando de forma paulatina, el técnico Hansi Flick y su cuerpo técnico han citado a un nutrido grupo de jóvenes procedentes del Juvenil A y del Barça Atlètic para iniciar la pretemporada. Con el objetivo de llegar en condiciones óptimas, muchos de estos futbolistas ya han comenzado a ejercitarse por cuenta propia en sus respectivos destinos vacacionales o en sus hogares.

Óscar Gistau, uno de los que hará la pretemporada / FCB

La hoja de ruta está marcada por las pautas personalizadas que los preparadores físicos del club han enviado a los jugadores. Este plan específico, diseñado para ejecutarse entre 10 y 15 días antes del inicio oficial, busca activar la musculatura, realizar trabajo cardiovascular y fortalecer las zonas del cuerpo que más sufren, especialmente el tren inferior, de cara a las dobles sesiones que esperan en Sant Joan Despí.

El precedente de la lesión de Diarra

El propósito principal es asimilar las altas cargas de trabajo iniciales y construir una base sólida que prevenga lesiones prematuras, un escenario que el club quiere evitar recordando el caso ocurrido el año pasado, cuando Ibrahim Diarra sufrió una lesión importante en el isquiotibial a los pocos días de empezar los entrenamientos.

Álvaro Cortés, en el día de su debut / Instagram

Varios de los nombres propios que formarán parte del roster que arrancará el 13-J ya se encuentran aplicando estas rutinas de activación durante su periodo estival. Es el caso de Tommy Marqués, a quien se ha visto realizando ejercicios en un centro de tecnificación en el Algarve, o de Álvaro Cortés, que compagina sus vacaciones en Andalucía con sesiones en un centro de entrenamiento.

Guille Fernández, en una imagen este curso / Dani Barbeito

En esta misma situación de preparación previa se encuentran Orian Goren, Guille Fernández, Toni o Álex González, el futbolista recién fichado de la Damm el pasado mes de marzo y cuya presencia en la pretemporada ya adelantamos en SPORT. A este grupo de canteranos se sumarán también efectivos del primer equipo que iniciarán la preparación desde el primer día, como Alejandro Balde, Gerard Martín o Wojciech Szczesny, quienes siguen el mismo proceso de fortalecimiento.

Más jóvenes

La lista de jóvenes que se pondrán a las órdenes de Flick incluye perfiles que Sport ha ido desgranando para este inicio de preparación, sumando a los anteriores nombres como Ebrima Tunkara, Óscar Gistau, Tommy o Xavi Espart, este último actualmente disputando el Europeo Sub-17.

Ebrima, Orian y Shane celebran un gol del Juvenil A / Dani Barbeito

La exigencia será máxima desde el primer momento, ya que el calendario contempla la disputa de los primeros partidos amistosos en un plazo de apenas dos o tres semanas tras el inicio de los entrenamientos. Habrá dobles sesiones y mucha carga y el cuerpo necesita estar preparado. Por ello, esta preparación física previa resulta clave para que los futbolistas asimilen el salto competitivo y lleguen listos para el ritmo del primer equipo.