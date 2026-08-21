FC BARCELONA
Plan específico del Barça para Rodri
El flamante fichaje del FC Barcelona se ejercitó este viernes al margen de un grupo en el que sí que estuvo Joao Cancelo
Rodrigo Hernández realizó su primer entrenamiento con el FC Barcelona al margen del grupo. Aunque ya participó en la sesión de activación previa al Gamper, el MVP del Mundial hizo trabajo sobre el césped con una pauta individualizada este viernes. Lleva pocos entrenamientos tras regresar de vacaciones y, aunque está en perfectas condiciones físicas tal como él mismo aseguró en su presentación, siguió un plan específico para ponerse a tono.
"Estoy listo para jugar ya. La operación en la espalda de la que se habló no era para nada, era una intervención ambulatoria. Estoy para entrenar con el equipo y cuando el míster lo considere, cuando haya cogido ritmo, ya estaré para jugar. Espero que sea lo antes posible", declaró Rodri ante los medios de comunicación el pasado martes. Tras la jornada de descanso de este jueves, el Barça regresó a los entrenamientos para empezar a preparar la visita al Elche en el Martínez Valero del domingo, pero el madrileño no se ejercitó al ritmo de sus compañeros.
Todavía es pronto para descartar a Rodri para el primer encuentro oficial de la temporada. Este sábado, tras la última sesión de entrenamiento y la rueda de prensa de Hansi Flick, tendremos más pistas sobre la posibilidad de que el pivote se estrene con el Barça.
Quien sí que se entrenó este viernes con el grupo, en cambio, fue Joao Cancelo. Tras pasar unas "semanas difíciles" a la espera de que se formalizara su regreso al Spotify Camp Nou, el lateral portugués se puso manos a la obra. Veremos si Flick lo incluye en la convocatoria para el partido correspondiente a la segunda jornada de Liga, aunque para que pudiera jugar la entidad culé debería inscribirlo. De momento, ningún fichaje ha sido registrado. Tampoco Christensen, renovado este verano.
- La postura de Lautaro Martínez ante el interés del Barça
- Aitana Sánchez-Gijón (57 años): 'Cada día me levanto a las 5 de la mañana, desayuno dos kiwis y hago ayuno de 16 horas
- El Manchester United se interesa por Balde
- David Sánchez desvela el plan B del Barça para el '9'
- Se calienta el 'caso De Jong'
- Pelea por Bisiwu: Ghana mueve ficha por la perla del Barça
- Lo que no se vio del Barça - Al Ahly del Gamper: el enfado de João Cancelo, una sorprendente pelea en las gradas y la timidez de Hamza Abdelkarim
- Lautaro Martínez ya es opción para la delantera del Barça