Plan específico del Barça para Rodri

Rodrigo Hernández realizó su primer entrenamiento con el FC Barcelona al margen del grupo. Aunque ya participó en la sesión de activación previa al Gamper, el MVP del Mundial hizo trabajo sobre el césped con una pauta individualizada este viernes. Lleva pocos entrenamientos tras regresar de vacaciones y, aunque está en perfectas condiciones físicas tal como él mismo aseguró en su presentación, siguió un plan específico para ponerse a tono.

"Estoy listo para jugar ya. La operación en la espalda de la que se habló no era para nada, era una intervención ambulatoria. Estoy para entrenar con el equipo y cuando el míster lo considere, cuando haya cogido ritmo, ya estaré para jugar. Espero que sea lo antes posible", declaró Rodri ante los medios de comunicación el pasado martes. Tras la jornada de descanso de este jueves, el Barça regresó a los entrenamientos para empezar a preparar la visita al Elche en el Martínez Valero del domingo, pero el madrileño no se ejercitó al ritmo de sus compañeros.

Todavía es pronto para descartar a Rodri para el primer encuentro oficial de la temporada. Este sábado, tras la última sesión de entrenamiento y la rueda de prensa de Hansi Flick, tendremos más pistas sobre la posibilidad de que el pivote se estrene con el Barça.

Quien sí que se entrenó este viernes con el grupo, en cambio, fue Joao Cancelo. Tras pasar unas "semanas difíciles" a la espera de que se formalizara su regreso al Spotify Camp Nou, el lateral portugués se puso manos a la obra. Veremos si Flick lo incluye en la convocatoria para el partido correspondiente a la segunda jornada de Liga, aunque para que pudiera jugar la entidad culé debería inscribirlo. De momento, ningún fichaje ha sido registrado. Tampoco Christensen, renovado este verano.