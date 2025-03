Plan especial con Ronald Araujo

A qué buen tono vimos a Ronald Araujo en el Estadio Da Luz este miércoles. Y no era nada fácil ingresar a un encuentro frenético, sin casi tiempo para calentar, totalmente frío. De hecho, podríamos calificarlo de 'marrón' para cualquier defensa. Pero la expulsión de Cubarsí exigió intervención de urgencia, Flick escogió al uruguayo por delante de Eric y este tuvo que entrar en dinámica con apenas un par de carreras en la banda.

Y la verdad que el contexto fue perfecto y Ronald rindió a un nivel excelente. Rápido y potente como acostumbra al corte, certero en los duelos, inexpugnable por arriba. Y preciso en la entrega. Actuación destacable después de que en las últimas semanas haya disfrutado de poca continuidad en una posición en la que la competencia es feroz.

No hay que ser tonto, sé de donde vengo, de meses lesionado...

"Un equipo que gana tiene que tener grandes jugadores. No solo 11, sino más. Si miras al banquillo ahora ves que hay jugadores buenos, y yo personalmente entiendo que vengo de casi seis meses parado. No hay que ser tonto, hay que ir de a poco y cuando el míster vaya considerando que es el momento de ir entrando... Estoy feliz, no me molesta porque entiendo de dónde vengo. Cuando esté al cien por cien, el míster ya sabe lo que puedo dar", comentó hace unos días el propio jugador en una entrevista exclusiva con SPORT.

Si el charrúa ha logrado volver de la grave lesión del isquio que le hizo pasar por el quirófano a este nivel detrás se esconde un trabajo a conciencia y desde todos los estamentos del club.

ESTUDIOS GENÉTICOS

Por su perfil tan potente a nivel muscular, explosivo, lógicamente el uruguayo se expone a sufrir más lesiones. Desgarros, roturas. Y eso implica una mayor labor de prevención. Y de un estudio genético, como el que ya se le realizó en el club a Pedri o Dani Olmo. Con el de Tegueste el trabajo ha dado unos frutos increíbles, solo hay que verlo.

Araujo celebra su último gol con el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Araujo mide más de 1,90 metros y es un futbolista de musculatura pesada. En temporadas anteriores ha ido sufriendo lesiones musculares. Algo que se quiso detectar y estudiar para cortar de raíz. Con el veredicto/dictamen del club, el central se creó un equipo de trabajo personal. Fisio, preparador físico.

ACTUACIONES

Eso le lleva a dedicar una buena parte de su tiempo fuera de la dinámica del Barça a trabajar en esas labores de prevención y fortalecimiento. Monitorizado con Raúl Martínez, Julio Tous y compañía. "Me voy sintiendo bien, voy a cumplir 26 años y entiendo que ahora vienen los mejores años de mi carrera. Si estoy bien físicamente, es donde puedo desprender mi fútbol. El club está haciendo un gran trabajo, también se ve en jugadores como Pedri, y eso es importante", asegura para SPORT.