El plan de Deco para el nuevo Barça: dos ventas para fichar

El Barça va a poder fichar en este mercado de verano. En el club existe el convencimiento de que, finalmente, se llegará a la regla del 1:1 si acaban saliendo salarios importantes como el de Lewandowski y se consiguen materializar dos ventas clave para poder operar con normalidad. El director deportivo, Deco, tiene el plan trazado y consensuado con Hansi Flick para darle nuevas armas al técnico alemán y está a la espera de la celebración de las elecciones para ejecutarlo.

Todo está ya bastante claro en el Barça a la espera de que no haya lesiones importantes, ni tampoco alguna salida inesperada, aunque en el club blaugrana creen que todos los futbolistas renovados y blindados van a seguir con total seguridad. Solo dos de ellos saldrán al mercado y la intención es no tocar la columna vertebral del equipo.

Tanto Deco como Flick asumen que alguna pieza deberá salir ya que hay posiciones con overbooking y futbolistas que no tienen minutos ni los van a tener en el futuro. Son decisiones difíciles porque podría haber algún canterano de por medio, pero necesarias para elevar el límite salarial y tener recursos propios. Y no se descarta que alguno de los elegidos pueda servir también para abaratar alguna de las dos grandes operaciones de fichaje que se tienen en menta.

La primera gran decisión será la de Lewandowski, jugador que si desea seguir, debería rebajarse muchísimo el salario. Hoy por hoy parece más fuera que dentro por edad y por la pérdida de minutos que ha tenido. Al Barça le gustaría solventar también de una vez por todas el caso Ter Stegen -su lesión lo complica todo- y el tema de Ansu Fati. Solo con el ahorro de estas tres fichas se podría operar tranquilamente.

A partir de ahí, las dos ventas se ven como un comodín necesario para afrontar dos operaciones clave para revitalizar al equipo: un delantero centro y un central. Está abierto el debate del lateral -diestro o zurdo- en los que se priorizará apostar por alguien de la casa si da el nivel suficiente. En caso contrario, se estudiaría la continuidad de Cancelo o se debería ir al mercado pero para encontrar una oportunidad sin una inversión alta.

En el Barça están ahora algo paralizados por el tema electoral, pero Deco ha avanzado en negociaciones, que espera rematar a partir de finales de marzo, mes clave en todas las planificaciones de los equipos profesionales. Hay tiempo porque los nombres están claro y también las posibles alternativas.

Y en cuanto a salidas también habría ya dos nombres bastante señalados a la espera de ver su evolución hasta finales de temporada. Dos posibilidades, cuyos entornos sabrán dentro de muy poco que les tocará moverse por el mercado.