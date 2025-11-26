El plan de choque de Flick

A pesar de la dura derrota ante el Chelsea, Hansi Flick se mostró contundente tras el partido. Prometió que se verá un Barça diferente. Sabe lo que debe hacer para mejorar el rendimiento de los suyos, especialmente a nivel defensivo, y también es consciente que otros aspectos deben jugar a favor de la plantilla que dirige a partir de las próximas semanas.

Recuperación de los lesionados

La enfermería del Barça ha estado muy llena en las últimas semanas. Jugadores importantes en el once como Joan Garcia, Raphinha o Pedri han estado de baja y Lamine no podía jugar al cien por cien por sus problemas con la pubalgia. Poco a poco, estos futbolistas se han ido recuperando. Joan Garcia ya ha sido titular en los dos últimos partidos y es un seguro de vida. Raphinha reapareció contra el Athletic y sumó minutos en Londres. Está ya preparado para ser titular. Su concurso es importante en la presión. Y ante el Alavés ya podrá ir convocado Pedri, el faro del equipo. Solo estarán de baja Ter Stegen y Gavi y Flick podrá dar descanso a algunos jugadores ante un calendario muy cargado ya hasta final de temporada.

Lamine va hacia arriba

Uno de los futbolistas que no ha podido rendir al cien por cien en este primer tramo de la temporada es Lamine Yamal, el jugador más desequilibrante del equipo y la principal referencia ofensiva. El joven atacante de Rocafonda ha visto lastrado su rendimiento por una pubalgia que incluso provocó que se ausentase en cinco partidos, entre ellos el que perdió el Barça en la Liga contra el Sevilla en el Pizjuán.

Con Lamine Yamal se ha seguido un plan específico para que su recuperación sea exitosa. Es cierto que su partido en Stamford Bridge, como el de todo el equipo, no fue bueno, pero también lo es que su rendimiento va a más con el paso de las semanas y la desaparición progresiva de las molestias que tiene en el pubis. Ya realizó un gran partido en Brujas y también fueron más que notables sus actuaciones ante el Celta y el Athletic. Con Lamine en buenas condiciones, el poder ofensivo del Barça crece.

Lamine Yamal en una acción en el partido contra el Athletic / Valentí Enrich

Eso sí, reconocen desde el club cierta preocupación por el hecho de que Lamine se ha convertido en el enemigo público número uno en todos los campos que visita el Barça. Pasó el martes en Stamford Bridge, pasó también en Brujas y lo mismo sucedió en el Santiago Bernabéu en el Clásico, un partido que acabó en trifulca porque los jugadores blancos, con Carvajal y Courtois a la cabeza, la tomaron con el azulgrana.

Se dispararán a partir de enero

Un equipo no puede estar toda la temporada al cien por cien. El curso pasado, el equipo de Flick tuvo unos resultados muy malos en noviembre y diciembre, haciendo fortuna aquella expresión del técnico alemán del “shit november”. Pero cuando muchos pensaban que ya se había despedido del título de Liga, reaccionó a partir de enero para acabar ganando el triplete nacional y estar a minutos de meterse en la final de la Liga de Campeones.

Están convencidos los técnicos que este curso se repetirá el excelente nivel del equipo a partir del mes de enero, cuando ya se jugará el primer título de la temporada. Será la Supercopa en Arabia Saudí. El Barça se enfrentará al Athletic en la primera de las semifinales. Real y Atlético de Madrid jugarán la segunda.

El regreso al Spotify Camp Nou

Aunque la temporada pasada no le fue mal al equipo de Hansi Flick en el Olímpic Lluís Companys, todo el mundo estaba esperando como el comer la vuelta al Spotify Camp Nou. El regreso a casa es una motivación extra para todo el grupo. Puede jugar ya ante 45.000 espectadores y pronto lo hará ante 62.000.

Ya jugaron los futbolistas azulgranas un gran partido el pasado sábado contra el Athletic y están seguros de que con el apoyo de la afición pueden convertir el Spotify Camp Nou en una fortaleza inexpugnable tanto en la Liga como en la Champions, competición en la que recibirá a Eintracht y FC Copenhague.

Fermín López celebra su gol ante el Athletic / EFE

Debe mejorar el sistema defensivo

Aunque nunca lo ha dicho en público, a Flick no le gustó la marcha de Iñigo Martínez, el líder de la zaga y un jugador fundamental en el sistema defensivo la pasada temporada. El Barça encaja muchos goles. Porque los rivales ya conocen su manera de jugar y porque hay muchos desajustes. El alemán insiste en que es fundamental presionar bien al rival cuando tiene el balón y en ello sigue trabajando e insistiendo cada día.

Obligados siempre a competir

Vio cosas positivas Flick en la dura derrota de Stamford Bridge, pero no le gustó que el equipo bajase lo brazos durante buena parte de la segunda mitad, especialmente tras el segundo tanto del Chelsea, obra de Estevao. Pareció que los futbolistas, con uno menos y dos goles en contra, dieron como imposible poder sumar en Londres.

El entrenador alemán está convencido que todos los puntos anteriores se cumplirán y que el Barça será diferente y mucho más fuerte del que se vio ante el Chelsea y en otros partidos como los jugados contra el PSG y el Real Madrid. Con mayor fortaleza, el Barça competirá en todos los partidos y también por todos los títulos en juego.