El plan del Barça con Xavi Espart

Hace apenas un par de años, en diciembre de 2023, Xavi Espart tenía pie y medio fuera del Barça. Había 'overbooking' de centrocampistas TOP y el de Vilassar no terminaba de encontrar la continuidad en el cadete azulgrana. Al de Vilassar le comunicaron que lo tenía complicado para seguir, así que se autoimpuso aquello de "de perdidos, al río". Pensaba disfrutar y exprimir al máximo la experiencia de vestir la elástica azulgrana el tiempo que fuera e intentar por todos los medios revertir la situación. Y vaya si lo hizo.

El maresmense, de la generación 2008 (como Dro, Toni Fernández o Guille), entrenaba como un jabato. Curraba más que nadie. Hasta que un día le dice a su entorno: "Hoy me han probado de lateral y creo que mañana voy a jugar ahí de titular". Ahí era un Figueres. Y lo bordó. Quizás él no lo sabía por aquel entonces, pero su vida y su trayectoria como barcelonista acababa de dar un giro de 180 grados.

UN GIRO DE 180º

Espart empezó a enlazar actuaciones de mucho nivel en esa nueva demarcación. Aprovechaba su toque y recursos técnicos aprendidos durante tantos años jugando de centrocampista para asociarse por el costado derecho, por fuera, pero sobre todo por dentro, lo que le convertía en imprevisible y en un filón importante en ataque por sus incursiones inesperadas para los rivales. Y fue también ganando solidez defensiva y creciendo a nivel táctico.

Espart celebró con rabia su gol al PSG / Dani Barbeito

Tal fue su explosión que el Barça lo llamó en marzo de 2024 para renovar su contrato para la etapa juvenil. Desde los ocho años en el fútbol formativo barcelonista, Xavi ido puliéndose a lo largo de todo este tiempo. Hasta convertirse el curso pasado, siendo juvenil de primer año, en una pieza clave en el Juvenil A de Belletti que logró el triplete. Con actuación estelar en la Intercontinental sub'20 de Maracaná, por cierto. Haciendo diabluras por el costado derecho con su paisano Jan Virgili, también de Vilassar. Tal había sido su impacto que firmó una segunda renovación, en este caso hasta 2028.

Y en este arranque de curso su explosión ha traspasado hacia lo mediático. Goles espectaculares y asistencias de alta escuela como la que dio a Sama Nomoko ante la UE Sant Andreu. Y la llamada de Flick para entrenar con el primer equipo. Ahí lleva afincado unos cuantos días, compartiendo sesiones con Lamine, De Jong, Pedri, Fermín y compañía. Consciente de que su sitio es el filial y ser clave para el ascenso, pero exprimiendo hasta la última gota de la oportunidad que le ha llevado a estrenarse en una convocatoria en Liga (ante el Girona) y en Champions (frente a Olympiacos).

FLICK Y EL CLUB, ENCANTADOS

Flick y su staff ya lo conocían, pero lo cierto es que, según ha podido saber SPORT, ha sorprendido su calidad y cómo se ha desenvolvido en estos entrenamientos. De ahí también que se haya mantenido todo este tiempo. Por esos recursos técnicos fruto de tantos años jugando por dentro. Y por su capacidad de asociación. Como si llevara toda la vida jugando al lado de cracks de talla mundial.

Xavi Espart celebra su gol en Youth League ante el PSG con Pedro Rodríguez a su lado / Dani Barbeito

Dure lo que dure esta estancia de Espart en el primer equipo, tanto el staff como la dirección deportiva están contentos con su rendimiento. El club y el chicos son conscientes de que su sitio es ser relevante (seguir siéndolo, vaya) con Belletti en el filial en un año con un objetivo claro. Pero también estar listo porque cualquier contratiempo o lesión arriba puede significar dar el salto.