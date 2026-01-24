El plan del Barça con Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen acabó cediendo para aceptar su salida cedido al Girona en este mercado invernal, la mejor solución que se contemplaba en el Barça para evitar que su situación se enquistara. El club blaugrana no cuenta con él para el proyecto de futuro aunque todos los escenarios están abiertos. Por el momento, el préstamo hasta junio dará tranquilidad a todas las partes y permitirá al portero mostrarse públicamente.

El plan del Barça pasaba por esta cesión de Ter Stegen, aunque nunca se forzó al portero. El club respeta al alemán como capitán y entiende que la decisión que se ha tomado con él es meramente deportiva, por lo que el debate debe centrarse en ello. Ter Stegen no va a tener opciones de jugar la próxima temporada por lo que su salida al Girona ayuda a lo que pueda suceder en el futuro.

Y es que la idea del Barça es solventar de forma definitiva la vinculación de Ter Stegen, quien tiene contrato hasta el 2028 y no está demasiado dispuesto a perderlo. El club blaugrana cree que el alemán se va revalorizar jugando en el Girona y en el Mundial con su selección y que a partir de julio podría tener oportunidades interesantes en el mercado europeo o Arabia Saudí. Eso sí, la decisión final y la sartén por el mango la tiene el propio guardameta.

El Barça, como ha sucedido con el Girona, estaría dispuesto a dar facilidades siempre que pueda ahorrarse buena parte de su salario hasta el 2028. Y la carta de libertad no está descartada siempre que Ter Stegen la acepte. Si el alemán, por motivos personales, decide seguir, también se le respetará aunque no es la solución que más convenza al Barça.

El club va a seguir apostando sí o sí por Joan García y a partir de ahí viene todo el lío de la portería. Szczesny tiene otro año opcional aunque no está nada claro que se ejecute y regresarán de sus cesiones Ter Stegen, Iñaki Peña y los canteranos Yaakobishvili, con una meritoria temporada en el Andorra, y Astralaga, que está en el Girona. A priori, Iñaki Peña parte con ventaja aunque tendrá ofertas y podría irse.

En ningún caso, el Barça tiene previsto ir al mercado a fichar a un portero porque existe overbooking en la posición. Y espera que haya mucho movimiento de salidas en esa zona del campo. La marcha de Ter Stegen y su rendimiento en Girona podrían ayudar.