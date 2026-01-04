El plan del Barça para la Supercopa de España

Después de empezar el año 2026 con una victoria importante en el estadio del RCD Espanyol, uno de los equipos más en forma de la Liga, el Barça ya tiene todos los sentidos puestos en el primer título oficial de la temporada. El conjunto blaugrana llega a la Supercopa de Arabia con muy buenas sensaciones al encadenar ocho victorias consecutivas y quiere revalidar la Supercopa de España, un trofeo 'menor' pero que puede servir de impulso anímico de cara al tramo decisivo del curso.

La expedición del Barça partirá hacia la ciudad sede de la competición, Yeda, este lunes a las 12.30 horas peninsulares. Los futbolistas de Hansi Flick se ejercitarán tres horas antes (09.30h) en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y, posteriormente, el entrenador alemán facilitará la lista de convocados. Veremos si los lesionados Gavi y Christensen forman parte de la expedición o no lo hacen hasta una hipotética final, esto es, cuando el título esté en juego. Lo más probable es que sí que viaje Ronald Araujo para seguir poniéndose a tono tras su necesario reposo.

La previsión del club culé es aterrizar en Arabia a las 18.00 horas españolas. Después, los jugadores, el staff técnico y los directivos se desplazarán hacia el hotel The Ritz-Carlton Jeddah para descansar. El martes, el equipo se ejercitará en las instalaciones del Estadio King Abdullah Sports City a partir de las 16.00 horas. Tres cuartos de hora antes comparecerán ante los medios de comunicación Hansi Flick y un jugador del Barça aún por determinar.

Cabe recordar que el Barça se enfrentará al Athletic Club en las semifinales de la Supercopa el miércoles a las 20.00 horas. En caso de tumbar a los 'leones', que no están completando una buena temporada, el cuadro blaugrana se verá las caras en la gran final con el vencedor de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se disputará el jueves a la misma hora.