El plan del Barça para sacarse de encima a Umtiti de forma definitiva

El club blaugrana decidió cederle al Lecce pagando la ficha para intentar revalorizarle si jugaba La idea es que tenga minutos para darle la carta de libertad en junio y ahorrarse su contrato

Samuel Umtiti jugó sus primeros minutos con el Lecce este fin de semana ante la Roma y en las oficinas del Barça respiraron tranquilos. El club blaugrana intentó darle la carta de libertad este verano, pero el jugador no la aceptó al no tener ofertas y, finalmente, se decidió cederle al club italiano pagando la totalidad de la ficha y descontando algunas cantidades en función de los partidos que jugase. El objetivo del Barça es ahorrarse algo de dinero este curso, pero sobre todo intentar que el futbolista coja el ritmo y se revalorice para que pueda tener alguna propuesta en el 2023 y dejarle ir libre ahorrándose su sueldo por su contrato firmado hasta el 2026.

El presidente del Barça, Joan Laporta, ya dejó claro en la última Asamblea que Umtiti no cuenta ahora para el equipo ni lo hará en el futuro. Es un jugador que ya no vestirá más de blaugrana, pero negó que se le fuese a rescindir su contrato por sus problemas físicos. La relación del central con el club blaugrana es buena y todas las partes quieren que tenga un buen final. Y todo pasa ahora porque se asiente en el once titular del Lecce y complete una buena temporada para que algún club, sobre todo de la Ligue1 francesa, le de acomodo a partir de junio y el Barça pueda desvincularle totalmente dejándole de pagar el contrato.

Umtiti tuvo buenas prestaciones en su primer partido con el Lecce y su director general deportivo, Pantaleo Corvino, reconoció que el jugador va a ir a más y asumió totalmente su apuesta arriesgada. "Le trajimos porque valoramos todos los aspectos positivos que nos podía dar. Nos está dando mucho en el vestuario por su experiencia profesional y estamos convencidos de que en el campo nos va a dar más. Ha sido un jugador mundialista y tiene mucha experiencia. Estamos satisfechos".

El Lecce sabe que pagará una parte ínfima de su salario y espera que el central aguante físicamente durante la temporada. Umtiti también tiene claro que se la juega: si la experiencia sale bien, el francés seguro que va a relanzar su carrera y el Barça se ahorrará un problema. La idea de Umtiti es regresar algún día a la Ligue1 y le gustaría hacerlo en el Olympique de Lyon, club que no ha pujado por él ante su falta de ritmo por sus dolencias físicas.