El plan del Barça para recuperar su 'inversión fantasma'

Es público y notorio que las negociaciones entre el FC Barcelona y Nike para renovar el acuerdo comercial que les une desde 1998 pasaron por momentos realmente complicados. Las conversaciones entre el club blaugrana y la multinacional estadounidense llegaron a buen puerto a finales de 2024, pero en los meses anteriores la junta directiva de Joan Laporta exploró otras opciones y no cerró ninguna puerta. La fabricación de una camiseta de marca propia, tampoco es ningún secreto, fue una opción muy real durante bastante tiempo.

De hecho, ante el estancamiento de las negociaciones con Nike y la posibilidad de que el vínculo contractual se rompiera, y a pesar de que otras empresas como Puma entraron en escena, el club decidió empezar a fabricar camisetas de marca propia. Tal como reveló 'El País', la entidad catalana produjo 300.000 elásticas para empezar a tener el 'stock' necesario para responder a la elevadísima demanda que este producto tiene entre la afición en todo el mundo. Siempre según el mismo medio de comunicación, se pagaron cuatro millones de euros por estos servicios.

El 'Barça Reservat', podcast de '3Cat', ha añadido a esta información que el club barcelonista quiere recuperar como mínimo una parte de este elevado gasto que realizó y, aunque contempló la posibilidad de regalar a los socios las camisetas almacenadas, finalmente ha decidido ponerlas a la venda. Para ello necesitará la aprobación de Nike, pues se trata de un producto confeccionado al margen de la firma de Oregón, pero en la entidad culé se respira optimismo al respecto.

Recopilamos todas las camisetas que ha vestido el FC Barcelona con Nike desde la temporada 1998-1999 / sport

La camiseta de marca propia, que tiene un diseño clásico, saldría al mercado como otra de las equipaciones 'vintage' que actualmente el Barça ya vende en sus tiendas físicas oficiales y en su página web, inspiradas en las equipaciones fabricadas por Kappa y Meyba. La idea es que acabe siendo una especie de edición especial del 125 aniversario y tenga un precio de salida algo inferior a la elástica oficial de Nike.

Veremos cuándo se fructifica esta intención del Barcelona para capitalizar la decisión que tomó en un momento muy tenso de las negociaciones con Nike. Ambas partes acabaron alargando su alianza hasta 2038 y la camiseta de marca propia no salió a la luz, pero el club tiene miles de elásticas en un almacén y desea obtener un rendimiento económico de todas ellas. Cualquier ayuda es bienvenida en un momento delicado a nivel financiero.