El plan del Barça para recibir al Valencia

Después de un inicio de curso completamente atípico con tres partidos seguidos a domicilio, el FC Barcelona se dará el 'gustazo' este próximo fin de semana de disputar el primer encuentro oficial de la temporada en su feudo. Todavía por determinar cuál será este 'feudo', puesto que no se ha deshojado la margarita si se podrá jugar en el Spotify Camp Nou ante 27.000 personas (fase más inicial que todavía necesita luz verde) o será el Estadi Johan Cruyff.

El primer equipo azulgrana, que acabó la semana anterior de entrenamientos bajo mínimos con hasta 14 futbolistas con sus selecciones, reanudó este lunes el trabajo. Lo hizo de nuevo con una versión reducida, con los mismos que terminó (menos Balde, lesionado, y con Jofre, que no jugó con el filial). Por ahora, ningún futbolista se ha reincorporado de esta ventana internacional. Ni lo hará tampoco, a priori, este martes.

LA HOJA DE RUTA DE FLICK

Hansi Flick ha programado dos sesiones de entrenamiento para lunes y martes con el mismo horario veraniego de estas últimas semanas (9:30). Todos los jugadores que finiquitaron ayer su estancia con sus combinados nacionales (por ejemplo, los españoles o Lewandowski con Polonia) tendrán tres días libres y regresarán a la actividad este jueves.

Flick y Dro tienen buena sintonía / Valentí Enrich

Y es que el técnico germano ha decidido dar el miércoles libre a toda la plantilla y ya el jueves recuperar el horario habitual de toda la temporada. El calor infernal veraniego parece que nos va abandonando poco a poco y Hansi quiere ya imponer la rutina que se mantendrá todo el curso (entrenamientos alrededor de las 11:00).

ARAUJO Y RAPHINHA, PENDIENTES

De esta forma, tras ejercitarse lunes y martes a las 9:30 con los disponibles y dar descanso el miércoles, Flick tendrá tres sesiones por delante con todos sus efectivos para preparar el Barça-Valencia. En principio, también estarán Raphinha y Ronald Araujo, que tienen partido durante la madrugada de martes a miércoles (horario español). Si hay cualquier incidencia con sus vuelos o llegan demasiado justos, no se descarta que ellos ya se incorporen el viernes.