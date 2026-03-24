Plan en el Barça para la posición de central: confianza para Araujo y Christensen, en el aire

El Barça tiene claro que debe dar un paso al frente en la composición de la defensa para el próximo curso y la idea es firmar a un central top con Alessandro Bastoni como máxima prioridad. El club blaugrana va a seguir contando con Eric Garcia y Cubarsí en la posición y, hoy por hoy y salvo que haya sorpresas, la continuidad de Ronald Araujo está más que garantizada. Hay confianza máxima en el uruguayo y satisfacción por cómo ha regresado y la idea es contar con él para el presente y el futuro, mientras que con Christensen las cosas no están tan claras. Al futbolista danés se la hecho una oferta de renovación muy a la baja y deberá decidir en las próximas semanas si continúa o sale libre.

La idea del Barça es comenzar el nuevo curso, al menos, con cuatro centrales que compitan por la titularidad y, a poder ser, tener cinco incluyendo el comodín de Gerard Martín, que se ha destapado como un marcador más que cumplidor en este último tramo de temporada. El club contaría prácticamente con todos los centrales que tiene en nómina, pero puede dar salida a alguno de ellos en función de las necesidades.

La buena noticia es Ronald Araujo. El uruguayo está completamente restablecido de los problemas que le alejaron durante algo más de un mes de los terrenos de juego y en el Barça están más que satisfechos con su rendimiento. Hay satisfacción por su nivel de juego y le consideran una pieza importante de futuro por su polivalencia y porque aporta características diferentes a la de los otros centrales de la plantilla.

La idea de Flick y de la dirección deportiva es que Araujo continúe sí o sí en el equipo. Por parte del club no hay dudas y será el propio jugador el que decida lo que quiere hacer. Ya estuvo cerca de marcharse a la Juventus en enero del 2025, pero acabó renovando y la sensación, si nada se tuerce, es que va a seguir en un equipo en el que se siente plenamente identificado. No se escucharán ofertas por él salvo que pida en salir, algo que no ha hecho y que ahora no está encima de la mesa.

El caso de Christensen es distinto. El central danés se ha pasado la temporada prácticamente en blanco a causa de sus problemas físicos y el Barça anunció que se le ofrecería la renovación como un detalle a su profesionalidad durante todos estos años. Eso sí, la propuesta del club blaugrana es muy a la baja y marcada por un planteamiento de salario con un fijo, más objetivos por partidos jugados. Bajaría varios peldaños en la escala salarial y está por ver si el danés recoge el guante, ya que podría tener ofertas importantes al terminar contrato.

El Barça le dará total libertad a Christensen para elegir, pero esperan que esto suceda en un plazo de tiempo determinado. Siga o no, la rebaja a nivel salarial será muy importante, algo que influirá en el límite salarial del primer equipo y permitirá operar con mayor tranquilidad.