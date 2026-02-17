El plan del Barça con Pedri

El Barça está echando de menos a Pedri no solo por lo que da con balón, sino también con él y, sobre todo, porque el equipo, con el canario, aparece mucho más ordenado de la sensación que dio ante el Atlético y también ante el Girona. Estas dos derrotas merecen una seria reflexión en el vestuario, pero es obvio que el regreso del centrocampista urge.

De hecho, Flick, tras caer en Montilivi, decidió dar dos días de fiesta a los blaugrana. Estaba previsto que descansaran el miércoles, pero el técnico consideró necesario que desconectasen y aireasen la mente también este martes. Quien seguirá, sin embargo, trabajando por su cuenta para cumplir con los plazos previstos de su recuperación será Pedri.

Fue en Praga, ante el Slavia, cuando el futbolista se echó al césped a la hora de partido. Se marchó del estadio Eden Arena visiblemente afectado y, tras pasar prueba médicas ya en la Ciutat Esportiva, se le diagnosticó una "lesión muscular en la pierna derecha", según rezaba el comunicado del club. En concreto, en el bíceps femoral. El periodo de baja previsto era de un mes y los plazos se están cumpliendo.

Pedri, futbolista del FC Barcelona / SPORT

Al contrario de lo ocurrido en otras ocasiones, el canario se lo ha tomado mucho mejor y quienes comparten horas con él le han visto más animado durante el proceso de recuperación. Pedri ha seguido al pie del cañón todo lo previsto para regresar al cien por cien y está ya cerca de poder hacerlo. El primer paso importante puede darlo ya esta semana empezando a ejercitarse con sus compañeros de forma paulativa.

No habrá entrenamiento hasta el jueves, pero la idea es que pueda, en los días previos al encuentro que el Barça jugará ante el Levante en el Camp Nou a las 16:15 horas, empezar a probarse de cara a tener entre quince o veinte minutos en el regreso de la Liga. Este sería el primer paso, por lo que, si no pasa nada, podrá entrar ya en la lista de convocados y empezar a ganar ritmo de competición de cara a los siguientes compromisos.

Objetivo Atlético

Tras el Levante, nueva semana limpia porque se disputará la vuelta del play-off de la Champions y el Barça, quinto en la Fase Liga, no lo juega. Así que serán días importantes para que Pedri siga recuperando sensaciones y el mejor momento físico posible. La próxima parada, tras el rato ante el Levante, será el Villarreal, de nuevo a las 16:15 horas (horario que al equipo no le sienta demasiado bien y en el que LaLiga insiste jornada tras jornada...), esta vez el sábado. La idea aquí sería que pudiera ya completar media parte.

Si supera todas estas pruebas sin problemas, el canario estaría ya preparado para el día que en el vestuario se ha marcado en rojo para poder contar con el mejor Pedri: el Barça-Atlético de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El trascendental duelo, que da acceso a la final, se jugará en el Camp Nou el martes 3 de marzo, cuando ya hará más un mes desde que se lesionó.

Hansi Flick necesita al mejor Pedri / Valentí Enrich

Es obvio que para intentar obrar el milagro que supondría remontar un 4-0 en contra ante los colchoneros, Flick necesitará a sus mejores futbolistas y Pedri es, sin duda, uno de ellos. En gran medida, la presencia del centrocampista significaría también una victoria a nivel moral y anímico para el resto del equipo. El plan está trazado y Pedri encara ya la recta final de su recuperación con un objetivo claro.