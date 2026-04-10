El plan del Barça para la 'operación remontada' ante el Atlético

Desde el mismo pitido final de Kovacs en el Spotify Camp Nou el pasado miércoles a eso de las 23:00, el FC Barcelona tiene el foco puesto en buscar una remontada que rozaría la épica el miércoles en un Estadio Metropolitano que estará en plena ebullición. Ambiente infernal el que prepara la parroquia colchonera.

Con un derbi ante el Espanyol entre medias que es muy importante sacar adelante para mantener un colchón amplio como el actual en Liga, es innegable que Hansi Flick tendrá un ojo puesto en ese encuentro del martes en la capital. Se espera que reserve a algunos futbolistas y que haga un mix entre titulares habituales y otros futbolistas que suelen tener menos minutos.

Menos habituales en el derbi

No sería de extrañar ver de inicio a Roony Bardghji, a Casadó, a Balde o a Ferran Torres. Veremos cuál es el planteamiento final del técnico alemán, que, lógicamente, de cara a la galería debe afirmar que la mente está puesta únicamente en el derbi barcelonés. Pero esos siete puntos de margen parecen suficientes como para no quemar todas las naves y reservar piezas para la Champions.

Flick no se rinde pese al 0-2 / Valentí Enrich

A nivel de logística, el Barça ya tiene el plan diseñado para ese duelo de vuelta de cuartos de final de la máxima competición continental. El equipo se encontrará por la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, como es habitual, y partirá en autobús al aeropuerto. 11:30 sale el vuelo, 13:00 llegada a la capital y alojamiento en el Hotel Eurostars Mirasierra para descansar.

Planing

Si bien inicialmente se especulaba con que el equipo, aprovechando que el desplazamiento es en España, entrenaría en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y haría solo las ruedas de prensa en el Metropolitano (eso es obligatorio por la UEFA), finalmente también se ejercitará en el feudo rojiblanco.

A las 17:15 se celebrarán las ruedas de prensa de Flick y un jugador todavía por decidir y acto seguido (sobre las 18:00) el equipo entrenará en el césped donde se librará la 'batalla' el martes a las 21:00. Flick y los pupilos harán sesión abierta 15 minutos a los medios de comunicación.