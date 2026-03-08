El plan del Barça en Newcastle en la concentración más especial

El FC Barcelona ha llegado a Newcastle al mediodía para preparar con la máxima tranquilidad del mundo el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. El equipo ha avanzado el viaje con el objetivo de evitar el estrés de un doble vuelo al regreso de Bilbao y los jugadores puedan recuperar mejor sus piernas tras los esfuerzos de los últimos días.

El equipo se vació por completo en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid y también tuvo que dejarse la piel para ganar en San Mamés al Athletic y mantener los cuatro puntos de ventaja en la tabla clasificatoria de LaLiga.

Hansi Flick consideró que era mejor evitar horas de vuelo y seguir un planning más pausado. El técnico ha añadido en la expedición a Gavi, quien podrá seguir con sus rutinas de entrenamiento en las islas británicas.

La comitiva está encabezada por el presidente en funciones, Rafa Yuste, acompañado del directivo Alfons Castro, junto con los directores del área deportiva, Deco y Bojan Krkic.

La prioridad es el descanso

El equipo llegó para almorzar en Newcastle, descansar y realizará durante esta tarde una sesión de activación en el propio hotel, además de ser tratados los futbolistas que arrastren molestias.

Eric Garcia, a la llegada del equipo a Newcastle / FCB

Los futbolistas no saldrán del hotel, donde descansarán por la mañana del lunes antes de acudir por la tarde a Saint James'Park para el último entrenamiento y las ruedas de prensa correspondientes a la previa del encuentro.

Un plan, en definitiva, encaminado a que el equipo se recupere y esté a tope para afrontar uno de los grandes partidos de la temporada. El equipo tiene la lección aprendida de la Copa del Rey y no quiere sustos para afrontar la vuelta en el Camp Nou del miércoles 18 de marzo.