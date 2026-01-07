El plan del Barça con Jofre sigue su camino

La puesta en escena de Jofre Mateu con el primer equipo está siendo como marcan los cánones. Pausada, progresiva. Entrando poco a poco, acumulando experiencia en la élite, minutos. Empapándose de todo, de codearse con los mejores del mundo día a día en los entrenamientos, de las consignas de Flick y su staff. Está siendo un año de aprendizaje bestial del lateral de la Selva del Camp.

Salvo que las circunstancias obligaran a tirar de él (léase lesiones u otras inclemencias externas que no están al alcance del entrenador ni del club), el plan con Jofre era ese, ir piano piano, que formará parte de la dinámica de la primera plantilla. Que tuviera algunas apariciones al mismo tiempo que también podía sumar partidos enteros o un buen minutaje cada 'x' tiempo con el Barça Atlètic.

CUATRO PARTIDOS OFICIALES

En este sentido, la hoja de ruta está yendo viento en popa. Torrents acumula cuatro partidos oficiales con el primer equipo, uno de ellos como titular. Salió de inicio en Guadalajara en encuentro de Copa del Rey y cuajó un partido muy serio. Y en un contexto complicado, puesto que tanto el estadio como el rival apretaron de lo lindo y opusieron mucha resistencia al cuadro barcelonista.

Jofre Torrents, en una imagen del Guadalajara-Barça de Copa / Dani Barbeito

Después de romperse el cruzado en septiembre de 2023, Jofre pasó por un proceso muy complicado con apenas 17 años. Costó volver, lógicamente, y volver a coger el ritmo. La temporada pasada sufrió algunas lesiones que le impidieron rendir en todo su esplendor, pero, aun así, terminó como un tiro enlazando nueve titularidades seguidas en Primera RFEF con el filial y pese a estar aún en edad juvenil.

Jofre Torrents: "Mi sueño es ser el lateral izquierdo del Barça, el club de mi vida" / FC BARCELONA

Flick lo llamó para la pretemporada este verano y fue pasando cribas y consolidándose con el primer equipo azulgrana. Gerard Martín estaba ultimando su recuperación de la lesión de clavícula que sufrió con la sub'21 en verano y Flick no dudó en darle la alternativa.

EN UN PUNTO ÓPTIMO DE FORMA

Este pasado domingo disputó su primer partido del año a las órdenes de Belletti con el Barça Atlètic ante el Ibiza y cuajó un gran encuentro. Dio el pase de gol a Shane Kluivert en el 4-0 después de un cambio de ritmo brutal. Está ya en un buen punto de potencia y de chispa y eso es bueno tanto para Flick como para el entrenador del primer equipo.

El de Heidelberg lo llamó para viajar a Arabia Saudí y en Oriente Próximo puede sumar su primer título con el club barcelonista. Estos meses serán importantes para él y su crecimiento.