El plan del Barça con Jesse Bisiwu

El FC Barcelona ha cerrado de forma definitiva la incorporación de Jesse Bisiwu, una de las perlas del fútbol europeo. Tras unas negociaciones largas y complejas, la entidad blaugrana alcanzó un acuerdo total con el Brujas para el traspaso del extremo por una cantidad de 8,5 millones de euros (como informó Fabrizio Romano), más un 20% reservado para el club belga de una futura venta del futbolista.

Jesse Bisiwu, grandes esperanzas / INSTAGRAM

La operación, liderada por Joao Amaral junto al director deportivo Deco, no ha sido sencilla. La secretaría técnica seguía muy de cerca los pasos de Bisiwu desde finales de 2025, catalogado en los informes internos como uno de los extremos con mayor proyección en el panorama continental.

El proceso requirió desplazamientos a Bélgica para pactar primero las condiciones contractuales con el entorno del jugador, antes de iniciar el pulso formal con su club de origen.

La final de la Youth League

El primer intento oficial se produjo el pasado mes de abril, coincidiendo con la disputa de la final de la UEFA Youth League. Sin embargo, el Brujas rechazó esa propuesta inicial, llegando a enrocar la situación durante semanas.

Jesse Bisiwu, uno de los objetos de deseo del Barça / Brujas

El factor clave que ha desencadenado el desenlace positivo ha sido contractual: ante el riesgo evidente de que Bisiwu se marchara gratis el próximo mes de enero, el club belga se vio obligado a ceder y aceptar la oferta final presentada por los catalanes.

Juventud, desborde y un plan específico de crecimiento

Bisiwu es un extremo espigado, cuya fisonomía recuerda en ciertos aspectos a la de Ousmane Dembélé. Destaca por ser un futbolista muy potente, con personalidad sobre el césped, buen dribbling y un óptimo sentido táctico. A pesar de las grandes esperanzas depositadas en sus condiciones, en los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper impera la prudencia; se considera que todavía es un jugador en formación que necesita rodaje y margen para evolucionar.

Podría sumarse al stage

Por este motivo, la hoja de ruta inicial diseñada para el atacante contempla que esté en dinámica habitual del primer equipo, alternando con el filial para asegurar minutos de competición. La previsión es que se incorpore al grupo de cara al stage de pretemporada que el Barcelona arrancará en Birmingham a partir del próximo 27 de julio.

A partir de ahí, Hansi Flick asumirá el mando técnico de la situación. El entrenador alemán quiere evaluar en primera persona al futbolista durante los entrenamientos antes de tomar una postura definitiva. Aunque todos los escenarios permanecen abiertos, la opción más factible a día de hoy es que sume minutos de rodaje a las órdenes de Juliano Belletti en el Barça Atlètic.

Flick tendrá la última palabra

La decisión final de Flick estará condicionada también por la alta competencia en la plantilla. Con las incorporaciones ya confirmadas de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, la demarcación de extremo está notablemente cubierta, lo que otorgará al cuerpo técnico el margen necesario para decidir sin urgencias el rol exacto que asumirá Bisiwu en su primera temporada de azulgrana.