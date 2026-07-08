El plan del Barça con Hamza Abdelkarim: no le ven en el Barça Atlètic

Una Copa del Mundo son palabras mayores. El escaparate mediático se dispara. Es un poco lo que ha sucedido con Hamza Abdelkarim estas semanas en las que ha defendido los colores de la selección egipcia en el torneo más prestigioso del planeta. Con 18 años, el espigado ariete ha tenido la oportunidad de participar en todos y cada uno de los encuentros que han disputado los 'faraones'.

Hamza Abdelkarim ha disputado el Mundial con Egipto / EFE

Pese a haber jugado este 2026 tan solo con el Juvenil A del Barça, la Federación Egipcia tiene al atacante en alta consideración. Hossam Hassan lo incluyó en la prelista mundialista y decidió llevárselo, finalmente, rumbo a tierras americanas. Nos imaginábamos una presencia más testimonial del chico para que se rodara en un campeonato de esta índole. Pero lo cierto es que ha tenido incidencia y ha aprovechado los minutos (14 por partido de forma 'religiosa') que su entrenador le ha concedido.

Punta 'old school'

Abdelkarim es un punta de la vieja escuela, un '9' con corpachón, con buen juego de espaldas, intenso, trabajador. Le queda mucho por mejorar en casi todas las facetas del juego, pero en el Barça le ven mimbres para algo grande. El club azulgrana lo tiene en alta consideración y hay expectativas altas. Marcó seis goles en los poco más de dos meses que compitió tras resolver los problemas burocráticos para que pudiese competir.

Hamza Abdelkarim, en acción contra Nueva Zelanda / BOB FRID

Hamza está citado para el próximo 13 de julio para empezar la pretemporada con la primera plantilla del Barça, pero la lógica dice que se tomará unos días de vacaciones. Cabe recordar que disputó la final de la Copa de Campeones juvenil ante el Madrid y de ahí se marchó directamente a la concentración de la selección egipcia. Sin respiro. Es por eso que, a priori, se tomaría algo de descanso antes de incorporarse a la preparación a las órdenes de Flick. Aunque veremos qué se decide finalmente.

Un perfil diferente

En las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper no ven a Hamza teniendo demasiada incidencia en el Barça Atlètic. Se considera al africano como un perfil interesante para la primera plantilla. Para tener minutos como un plan B o C. Hansi no tiene ningún perfil 'tanque' y ese rol lo podría ocupar el egipcio.

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El fichaje de Ignasi Quer por el Barça Atlètic va encaminado a que se dispute la posición de '9' con Òscar Gistau. Hamza apuntaría a estar más en dinámica de primer equipo. Además, cabe señalar que la Federación Egipcia lo tiene en cuenta tanto para absoluta como las inferiores y lo irá llamando en las diferentes ventanas internacionales.

La situación del '9'

No se descarta 100% una cesión para que se foguee en una categoría superior a la Segunda RFEF, pero, por ahora, es algo más remoto. Por ahora, el Barça no tiene '9'. Y tampoco está claro cuándo se podrá cerrar ese fichaje, con el nombre de Julián Álvarez como gran objetivo. Con Ferran como única alternativa en esa posición en la primera plantilla (y, previsiblemente, se incorporará tarde), ahí gana más enteros también la figura de Hamza.

Gistau también estará en la pretemporada con la primera plantilla. El '9' de La Masia afronta un año importante, recién renovado y buscando la continuidad tras una temporada con problemas físico.