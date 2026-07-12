El plan del Barça por Casadó: venta sin rebajas de 20 millones mínimo

Marc Casadó será uno de los protagonistas del inicio de pretemporada atípico del Barça en la ciudad deportiva. El canterano se incorporará sabiendo que está en la rampa de salida del club blaugrana, pero sin haber definido aún su destino. Y no será fácil. El Barça entiende que Casadó tiene un valor de mercado y no está dispuesto a malvenderlo. No saldrá por menos de 20 millones de euros y su agente, Jorge Mendes, ya tiene claro el plan del club blaugrana.

Casadó ha tenido ofertas interesantes estas últimas semanas y el Barça podría haberle dado salida antes del 30 de junio para cuadrar el ejercicio con números positivos. Pero los traspasos no llegaban a los 12 millones de euros o, en algún caso, había la venta de solo un porcentaje, por lo que el club ha decidido esperar para sacar una cantidad adecuada en este mercado.

El centrocampista ha dejado claro en más de una ocasión que si el Barçay Flick quieren se quedará a defender la camiseta blaugrana, pero sabe que no va a tener minutos tal y como sucedió la temporada pasada y la mejor opción para todas las partes es cerrar este ciclo de forma definitiva para que pueda tener más continuidad en el futuro.

Mendes está trabajando ya en algunas propuestas y Casadó pudo haber entrado en la operación Adeyemi, pero el acuerdo era imposible. El bajo traspaso que pagó el Barça más la tasación que imponía el club blaugrana por el canterano hacía inviable el acuerdo para el Dortmund y se concretó una venta pura y dura del extremo hacia el Camp Nou.

Los 20 millones que exige el Barça -25 si es el futbol saudí- pueden ser un escollo para su salida aunque Mendes está trabajando en la Premier League y Arabia para encontrar acomodo. Lo que tiene claro Casadó es que solo irá a un equipo dónde realmente le quieran y se le fiche para ser titular y protagonista en el futuro. Eso por encima del dinero.

Es cierto que en Arabia Saudí hay dos vías abiertas, pero se están apurando las opciones europeas por un jugador que podría acudir al stage de Inglaterra aún sin definir su futuro. El Barça no tiene prisa porque quiere que la operación se haga bien.