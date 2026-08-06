El plan del Barça con el '9': "Venga o no Julián, con la marcha de Ferran llegará un delantero"

La planificación deportiva del FC Barcelona ha dado un vuelco inesperado. La posible salida de Ferran Torres rumbo al Paris Saint-Germain no solo supondría la marcha de uno de los futbolistas más importantes de la rotación ofensiva de Hansi Flick, sino que también obligaría al club a modificar una hoja de ruta que hasta ahora parecía completamente definida.

Así lo explicó David Bernabéu durante un nuevo 'Q&A' de SPORT, donde desveló que el Barça ya ha tomado una decisión importante respecto al mercado de fichajes. Según el periodista, la dirección deportiva incorporará otro delantero antes del cierre del mercado con independencia de si finalmente consigue cerrar el fichaje de Julián Álvarez.

Ferran cambia los planes

Hasta hace muy pocos días, el escenario era completamente diferente. La idea del Barça pasaba por mantener a Ferran Torres una temporada más si finalmente no era posible incorporar a Julián Álvarez. En ese caso, el internacional español habría terminado su contrato en junio de 2027 y el club habría asumido el riesgo de perderlo libre a cambio de seguir contando con uno de los delanteros más fiables de la plantilla.

Sin embargo, ese plan ha quedado completamente descartado: "Con la marcha de Ferran, venga o no venga Julián, el Barça va a fichar un delantero", aseguró Bernabéu, que considera que la dirección deportiva ya trabaja con ese nuevo escenario.

Julián sigue siendo el sueño

Pese a ello, el gran objetivo continúa siendo Julián Álvarez. El problema, según explicó Bernabéu, es que el club sigue viendo muy complicada una operación que continúa dependiendo de numerosos factores.

Mientras tanto, el Barça insiste en que tiene preparadas varias alternativas, aunque el periodista dejó entrever que la situación no está tan controlada como se transmite públicamente: "No quedan grandes opciones en el mercado. El Barça insiste en que tiene trabajadas varias alternativas, pero la sensación es que el tema no está muy controlado", afirmó.

Una de esas opciones ya ha desaparecido definitivamente del mercado. El Leipzig ha cerrado el fichaje de Fisnik Asllani por unos 30 millones de euros, un futbolista muy bien valorado por Hansi Flick y que gustaba especialmente dentro del área deportiva blaugrana.

Julián Álvarez celebra un gol en las semifinales contra el Arsenal / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El PSG espera el paso definitivo

Respecto a la salida de Ferran, la operación ha superado su primer gran obstáculo. Tal y como ha informado SPORT, Ferran Torres ya ha dado el visto bueno al proyecto del PSG y ahora será el turno de los despachos. El club parisino prepara su oferta formal mientras el Barça espera acontecimientos, consciente de que una venta importante le permitiría ganar margen económico para reforzar la delantera en este tramo final del mercado.

Las próximas horas se presentan decisivas. La intención de todas las partes es acelerar las negociaciones para intentar cerrar el traspaso antes de que el internacional español se reincorpore a la disciplina de Hansi Flick la próxima semana. Si las conversaciones avanzan según lo previsto, Ferran podría haber disputado ya sus últimos minutos como jugador del FC Barcelona.