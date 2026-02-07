El plan B del Barça que no vio la luz: costó 4 millones de euros

El FC Barcelona ya había preparado un plan alternativo por si la renovación con Nike no llegaba a buen puerto. Eso era conocido, y, de hecho, 'El País' informó esta semana que el club se gastó 4 millones de euros en la confección de 300.000 unidades que nunca vieron la luz.

Lo que no se había visto, o explicado en este caso, hasta ahora era cómo era exactamente aquella camiseta de marca propia que el club llegó a producir sin darle salida al mercado. Eso es lo que ha desvelado el pódcast 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio, que ha tenido acceso directo a uno de esos ejemplares fabricados como plan B.

El Barça produjo las camisetas sin logotipo como medida de seguridad ante una posible ruptura contractual con Nike y, en parte, como medida de presión. Tras cerrarse finalmente la renovación con la multinacional estadounidense en diciembre de 2024, esas prendas quedaron almacenadas en un depósito situado en la Catalunya Central, sin llegar nunca a ponerse a la venta ni a utilizarse en competición.

La principal novedad ahora es el diseño. La camiseta responde a un patrón clásico y reconocible, muy alejado de riesgos estéticos. Franjas verticales azulgranas, una línea continuista y un cuello más pronunciado en forma de pico. Según explican en el pódcast, es la camiseta “más lógica” que podía hacer el club si optaba por una marca propia, pensada para no generar rechazo entre la afición.

La camiseta del Eibar de la temporada 2025-2026 / Eibar

La producción corrió a cargo de Hummel, aunque su logotipo no aparece en ningún punto de la prenda. Una colaboración técnica discreta que explica el parecido evidente con la camiseta del Eibar de la temporada 2025-26, especialmente en el tratamiento del diseño general.

Otro detalle relevante es que los tejidos fueron validados previamente por futbolistas del primer equipo, que dieron el visto bueno antes de iniciar la fabricación. El club no quería improvisar y tenía preparada una solución real y funcional si el acuerdo con Nike se rompía.

Finalmente, no fue necesario activar ese plan. Pero ahora, por primera vez, se conoce el aspecto exacto de una camiseta que pudo marcar un antes y un después en la historia comercial del Barça y que hoy permanece guardada, como una pieza única que ya veremos si llega a la manos del barcelonismo.