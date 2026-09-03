El 'plan B' del Barça es mejor que el 'A': Flick acepta el reto de Deco

Se cerró el mercado de verano y el Barcelona no pudo fichar a Julián Álvarez. Que el Atlético de Madrid no haya querido vender a su estrella a un rival directo es perfectamente comprensible. Ahora bien, pañuelos blancos contra su histriónica reacción ante la oferta azulgrana. ¡Como si ellos no actuaran de la misma manera! Apunta a que el último episodio de esta historia no se ha escrito todavía...

Sin 9 pero con una delantera espectacular

Para que no haya dudas sobre el espíritu de este escrito, titular al margen, fichar a Julián hubiera sido una noticia muy buena para el Barça. Viendo el vértigo del equipo uno se imagina al argentino rodeado de tantos y tan buenos futbolistas ofreciendo un gran rendimiento. Lo peor para él es que seguro que también se lo debe estar imaginando.

Y dicho esto, que nadie entre en pánico. La realidad, que es tozuda, está haciendo su trabajo. A Hansi Flick, que es alemán y se ha educado futbolísticamente hablando con un delantero centro de los de toda la vida, la presencia de Robert Lewandowski y Ferran Torres le daban tranquilidad. La experiencia del falso 9, ese que está pero no lo parece, ese que genera espacios para que los aproveche un compañero, ese que genera tantas dudas en los centrales del rival que los acaba desordenando, ese, al técnico del Barcelona nunca le ha acabado de convencer. La temporada pasada hubo alguna prueba con Dani Olmo pero fue absolutamente residual.

Hansi Flick, bien orientado por Deco, no ha tenido más remedio que aceptar el reto. La temporada ha comenzado con Raphinha instalado en el frente de este ataque azulgrana más vertical que nunca que en tres partidos ha sido capaz de marcar doce goles, cinco de los cuales del capitán azulgrana. O sea, un éxito colectivo e individual con la fórmula del falso 9 que, además, le permite al entrenador seguir manteniendo la identidad del equipo sin balón ejerciendo una presión asfixiante, justamente con Raphinha como líder de todas las operaciones. La conexión entre el 11 azulgrana y el técnico alemán es mágica.

Lamine celebra su golazo al Rayo / Quique Garcia / EFE

¿Y Lamine Yamal?, se preguntarán los lectores de SPORT después de leer tantas veces durante la temporada pasada nuestro deseo de ver al 10 por dentro. Poco a añadir. La realidad es que cada vez que se acerca a la frontal crea peligro o, directamente, mete gol. Su segundo del lunes ante el Rayo es mesiánico. No hay duda de que el día llegará porque Raphinha no es eterno y porque el balón, que es caprichoso, donde mejor se siente es en los pies de Lamine Yamal. De momento la fórmula Raphinha es ganadora. ¿Cuánto durará? Quizás unas jornadas, quizás toda la temporada, porque con el de Rocafonda en una banda y Gordon o Adeyemi en la otra, el equipo está cómodo. El crack de Rocafonda tiene solo 19 años. Hay tiempo. Y perdonen el atrevimiento pero si la temporada pasada fue capaz de marcar 24 goles y dar 17 asistencias jugando de extremo derecho, un servidor no tiene dudas de que sería capaz de doblar las cifras actuando más cerca de la portería. De momento no hace falta debatir más. Tiempo al tiempo.

Lo que sí es tema de presente es el deseo de Hansi Flick de que en el Camp Nou suene el rock and roll de manera permanente. La llegada de Gordon -una clara repetición del perfil de Raphinha- y de Adeyemi -más uno contra uno, más velocidad, más balón al espacio que al pie- han permitido la reubicación del brasileño como falso 9 y una lección de ideas claras de la Secretaría técnica y el banquillo del Barça fichando a ambos jugadores antes del mes de agosto.

Por lo que se refiere a la delantera, el fichaje de última hora de Gabriel Jesus se enmarca dentro de las oportunidades de mercado de última hora. ¿Por 10 kilos? ¿Con un perfil fácilmente adaptable a la idea azulgrana? ¿Con una lesión grave pero con apenas 29 años? ¿Sin la llegada de Julián? ¡Adelante!

Rodri y la pausa del centro del campo

Ante tanto vértigo el centro del campo del Barça va a tener que hacer horas extra. Correr hacia delante conlleva, tras la pérdida de balón, presionar muy bien para no tener que correr hacia detrás. Aunque el Barça de Flick es extraordinario en esta faceta, la temporada va a ofrecer muchos partidos en que el equipo va a necesitar control para dosificar esfuerzos y cerrar los resultados manteniendo el balón. La suerte de Flick es que La Masía educa para defender hacia delante y para explotar el juego de posición con la posesión del balón.

Para la base del centro del campo el Barça tenía auténticos especialistas, maestros en la creación y en marcar la línea de presión sin recular. Con Pedri como intocable y Bernal en permanente progresión el Barça se ha encontrado en el camino con Rodrigo, un Balón de Oro campeón de todo, trabajado a las órdenes de Pep Guardiola y con la personalidad justa para elevar el nivel del equipo mientras asesora el crecimiento de los jóvenes, especialmente de Bernal, que si abre los ojos, saca el bolígrafo y compite cada balón en cada entreno va a ser una leyenda.

Rodri debutó con el Barça ante el Athletic / Valentí Enrich

En la zona ancha habrá que ver cuál es el papel de Frenkie de Jong, futbolista muy querido por el entrenador hasta el día de hoy pero que se antoja muy complicado que pueda seguir sintiéndose tan protagonista como hasta ahora. Su rendimiento, las últimas lesiones y los fichajes hacen planear dudas sobre su rol. Lo mismo sucede con Brian Fariñas, ascendido al Camp Nou con la histórica camiseta número 4 pero con evidentes signos de ser más importante en los entrenamientos para generar competencia que durante los partidos.

Para el medio centro, incluso, Flick cuenta con Gavi, que empezó la Liga de titular pero que su lesión ante el Athletic lo ha sacado del equipo. Su conocimiento de la idea, gran predisposición y perfecta conexión con su entrenador van a permitirnos también ver a Gavi, en ocasiones, situado en la media punta, la posición natural de Fermín y Olmo, dos futbolistas extraordinarios llamados a ser piezas clave en el equipo. Con Fermín, los aficionados del Barcelona van a disfrutar en partidos de ida y vuelta y con Olmo, ante bloques bajos en que su talento para jugar sin espacios va a ser esencial para romper las defensas rivales.

En defensa, a las órdenes de Cubarsí

En la zona de atrás el Barcelona ha apostado por la continuidad. Con el liderazgo de Cubarsí a pesar de su edad, Flick espera seriedad táctica y responsabilidad para seguir lanzando la línea defensiva lo más arriba posible para sacar provecho de la presión y, por supuesto, como elemento básico de una idea de juego que necesita el balón movido a ras de suelo y a la máxima velocidad posible. Veremos quien se gana la etiqueta de titular a su lado, si Gerard, Christensen o incluso, Eric.

En los laterales, el propio Eric Garcia parece llevar ventaja sobre Koundé y Balde, que quizás están antes su última oportunidad para evolucionar al ritmo del equipo. Mientras tanto, Cancelo huele a titular aunque deberá lidiar con la gran aparición de la temporada, el joven Xavi Espart, nacido en 2007 y miembro de la misma generación que Lamine Yamal, Cubarsí y Bernal. De formación centrocampista, está demostrando una gran capacidad para jugar de lateral... y de lo que sea. Como casi todos los hijos de La Masía, entiende bien el juego y eso le permite desenvolverse con valentía y acierto. Flick está encantado con él. De momento es el único futbolista de campo que ha disputado todos los minutos de la Liga.

Lamine y Cubarsí, ante el Oviedo / Gorka Urresola Elvira / SPO

Sin Araujo, quizás hubiera sido bueno que el Barcelona tratara de encontrar un central de calidad que aumentara el nivel de seguridad del equipo. No es fácil encontrar en el mercado jugadores acostumbrados al fútbol de riesgo del Barça y por tanto habrá que esperar máxima concentración y acierto de los nombres citados. Deco y Flick han decidido montar el equipo de delante hacia atrás, priorizando la línea atacante y dejando el comodín del mercado de invierno abierto para, ante cualquier eventualidad, reforzar la defensa.

Sí han fichado a un portero, Livakovic, para guardar la espalda de Joan Garcia. A Szczesny no se le espera como guardameta pero se confía en él para lidiar con las 'cosas' que pasan alrededor de los jóvenes del vestuario, un espacio sin acceso para los entrenadores que necesita de una voz experimentada y respetada que grite de vez en cuando. Del éxito de este orden interno depende también la buena marcha de la temporada.

El Real Madrid y la Champions

Como parece difícil que el Real de Florentino y Mourinho estén tres años sin títulos el Barcelona va a tener que rozar la perfección para volver a ganar una Liga que apunta a un campeón con cerca de 100 puntos. Este año, más que nunca, el Barça debe ser un equipo que tiene una idea de juego y a una estrella descomunal al servicio del grupo. La valentía de Lamine Yamal hablando el martes de levantar la Liga de Campeones obedece a una mentalidad ganadora de un grupo muy especial que sabe que tiene ante sí la oportunidad de pasar a la historia. El club ha hecho los deberes conformando una plantilla con gran profundidad de banquillo con, como mínimo, 18 titulares. Ahora le toca al equipo refrendar las sensaciones.

Y una última idea antes de acabar. La Masía sigue produciendo pero en el primer equipo no caben todos. Además de Ansu Fati i Marc Casadó, durante el verano han salido del club futbolistas con proyección como Astrálaga, Barberá, Cortés, Cuenca, Fort, Guille, Toni Fernández, Junyent, Kochen, Marqués, Dani Rodríguez, Torrents y Yaakobishvili. Cero dramas. Hay vida más allá del Camp Nou. La política de ventas o cesiones son un éxito para el club en el marco de la ley del fútbol donde, en el caso del Barça, solo caben los mejores futbolistas.