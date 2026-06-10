Pizzi: "Julián Álvarez encajaría perfectamente en el Barcelona"

Tras una semana tranquila, el culebrón protagonizado por Julián Álvarez vivió este martes un episodio importante. El "galáctico" de Florentino Pérez era el delantero argentino y, tal como avisó el vencedor de las elecciones merengues en campaña electoral, tras su primera reunión de junta directiva trasladó al Atlético de Madrid una oferta de 150 millones de euros. En un esperpéntico cruce de comunicados y mensajes en redes sociales, el club colchonero dejó claro que "ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta" por la 'araña'.

El Barça, tal como explicamos en SPORT, ni se inmutó con la estrategia del Madrid para torpedearle el fichaje de Julián. Era un movimiento que ya se esperaba en las oficinas del Spotify Camp Nou y se interpretó como una estrategia de la entidad merengue para embarrar la situación y complicar la operación. La dirección deportiva de Deco sigue cocinando su plan A para la delantera a fuego lento. El mercado de fichajes aún no ha ni empezado.

Aunque en líneas generales hay bastantes dudas con el precio que el Barça deberá pagar si quiere convencer al Atlético, lo que tiene claro prácticamente todo el mundo es que, a nivel deportivo, Julián tiene las características que el equipo de Hansi Flick necesita para su '9' tras la salida de Robert Lewandowski. La última figura del mundo del fútbol en posicionarse en este sentido ha sido Juan Antonio Pizzi, exjugador blaugrana, en una entrevista en el diario 'Marca'.

Juan Antonio Pizzi, durante su etapa como entrenador del Valencia / EFE

"Su fichaje me parecería extraordinario. No he visto un delantero argentino que tenga las cualidades y la proyección de Julián. Es relativamente joven y se ha adaptado muy bien a Inglaterra, al Atlético de Madrid y a la selección argentina. Creo que encajaría perfectamente en el Barcelona", ha opinado el exdelantero centro, que actualmente es entrenador y está en busca de un nuevo proyecto profesional.

"Necesitaba descansar un poco. Estoy a la espera de proyectos que sean seductores, ambiciosos y que me permitan desarrollar mi idea sobre lo que pienso del fútbol", ha explicado sobre su situación personal. Está abierto tanto a dirigir clubes como selecciones: "Todo depende de la proyección del proyecto. Hay muchos clubes que buscan entrenadores para apagar incendios y es muy difícil proyectar una idea que lleva tiempo. Cada uno tiene sus pros y sus contras".

Entre otras cuestiones, Pizzi también ha bendecido a José Mourinho como "la piedra angular que uno puede suponer que le falta al Real Madrid". "No hace falta que diga yo la calidad que tiene. Ya conoce al club y consiguió muy buenos resultados, creo que tiene la personalidad suficiente para conducir al equipo", ha sentenciado.