La pizarra de Flick le da a Simeone de su propia medicina

El FC Barcelona se comió al Atlético tras los primeros cinco minutos fatídicos. Los de Flick no dejaron salir a los colchoneros del área durante el resto de la primera parte, pero tras el gol de Pedri, los máximos peligros azulgranas llegaron de la manera menos esperada ante los madrileños: de córner.

El Atlético de Simeone siempre ha sido un gran especialista a pelota parada, sobre todo en ataque. Pero en Montjuïc, sufrieron de su propia medicina gracias a la gran pizarra de Hansi Flick, Marcus Sorg y José Ramón de la Fuente. El segundo y el entrenador de porteros son claves en estas jugadas como demostró Flick fundiéndose en un gran abrazo tras el gol de Iñigo Martínez.

La estrategia tiene los mismos ingredientes importantes en los dos goles: esquina derecha, Raphinha, centro tenso, falsos desmarques y la pareja de centrales culé.

Raphinha, clave en la estrategia

El brasileño asistió en los dos córners y no es casualidad. Los azulgranas intentaron la misma pizarra desde el otro costado, pero los centros de Pedri no son los de Raphinha. Porque esa es la primera clave para Flick, un centro muy tenso al segundo palo y eso solo te lo da el ex del Leeds.

Los dos centrales (Cubarsí e Iñigo) se colocaron lejos del punto de penalti para entrar en carrera, esto no cambia, lo que marcó la diferencia son sus movimientos posteriores.

En el primer gol de Cubarsí, el movimiento lo hizo Iñigo. El vasco rompió al primer palo y se llevó a su marca para dejar al canterano solo con Pablo Barrios. El colchonero es tres centímetros y el canterano no perdonó en el segundo palo para empatar el partido en el minuto 20.

'Pick and roll' para Iñigo Martínez

20 minutos después se repitió la historia con los mismos protagonistas. Córner en la parte derecha del ataque del Barça y Raphinha volvió a poner un balón perfecto al segundo palo. Esta vez, ningún central entró al primer palo, tocaba dejar a Iñigo Martínez solo.

En el segundo gol hubo dos zonas de acción en las que nos tenemos que fijar. Dos jugadores del Barça entraron con mucha fuerza al primer palo, algo que confundió a Musso y le obligó a hacer un paso adelante para proteger su zona. Ese paso le condenó para cubrir el segundo, que era el destino final del balón

Pero lo que realmente dejó solo al vasco es el bloqueo de Pau Cubarsí. Los dos centrales azulgranas se volvieron a emparejar con Pablo Barrios y Marcos Llorente, pero en esta ocasión, Iñigo aprovechó un bloqueo del canterano para rematar a placer.

Los jugadores del Atlético protestaron por una posible falta en la jugada, pero realmente, Iñigo Martínez lo único que hace es trazar una trayectoria curva que confunde al defensa madrileño.