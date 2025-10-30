El pivote de futuro del Barça al que llama Flick ante la baja de Pedri

No habíamos visto a Tommy Marqués entrenando con el primer equipo, pero este jueves ha sido una de las grandes novedades en la sesión que ha dirigido Hansi Flick en el Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Sin Pedri, que estará KO alrededor de seis semanas, y ya con Rashford, Cubarsí y De Jong, ausentes el miércoles. Y con Álvaro Cortés también del filial para completar el entrenamiento.

Especialmente reseñable la presencia de Tommy en el contexto actual de la baja del mediocampista de Tegueste. Pedri deja un hueco enorme para el próximo mes y medio-dos meses de competición. Y Hansi debe ir barruntando qué perfil o perfiles encajan para llenar ese vacío. Olmo está cerca de volver, Fermín está en un gran momento de forma aunque en posición más avanzada. Bernal está entrando muy poco a poco.

UN PERFIL DIFERENTE

Y en el filial aparecen figuras más que interesantes de las que tirar. Guille, Tommy Marqués, Pedro Rodríguez y otros más. Deteniéndonos en el nombre de Tommy, se trata de un jugador muy desarrollado físicamente, un pulmón, con presencia y que de muchísimo equilibrio a la medular. Indiscutible en el Barça Atlètic para Juliano Belletti.

Tommy, en un encuentro con el filial esta temporada / Valentí Enrich / SPO

La historia de Marqués es atípica. Fichado cuando era alevín del Europa, antes de dar el estirón era un interior pequeño y habilidoso. Pero empezaron los problemas físicos y lesiones y estuvo tiempo parado. Lo que llevó a irse cedido a la Damm en su primer año de juvenil.

EL ESTIRÓN Y LA CONSOLIDACIÓN

Ahí empezó a hacer el cambio físico y cuando regresó al Barça su estatus fue cambiando. El curso pasado fue una de las piezas importantes en el triplete del Juvenil A. El jugador número 12 de Belletti. Un comodín y un seguro para sostener al equipo físicamente en las segundas mitades.

Barberá celebra con Toni, Tommy, Oduro y Aziz tras marcar un de los goles del filial / FCB

Y el salto definitivo lo ha dado esta campaña 2025/26. Un pivote diferente con el que no cuenta el primer equipo azulgrana. Fortísimo en el juego aéreo, desarrollado, potente en los duelos. Ideal para acompañar a un perfil como Frenkie de Jong (uno de sus ídolos en el primer equipo, por cierto, y en uno de los que más se fija, como él mismo ha dicho en alguna ocasión).

NÚMEROS DE IR CONVOCADO EL DOMINGO

El premio para el chico llegó este jueves. Primera vez que se ejercita a las órdenes de Flick. Y el día de su 19 cumpleaños. Jornada redonda. Y ojo porque con la baja de Pedri puede ser perfectamente una novedad de cara a la convocatoria del domingo.

Tommy está muy bien valorado por el área deportiva del club. Para el presente, pero, sobre todo, para el futuro a medio plazo. Centrocampista moderno, con físico y con gran visión de juego. Se aleja del pivote que solo da el pase de seguridad. Es vertical. Y Flick y su staff lo tenían bien controlado. Este viernes, a priori, repetirá con el primer equipo.