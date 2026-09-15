Pitu Abelardo y José Luis Sánchez cargan contra Lamine Yamal por postularse para el Balón de Oro: "No tiene argumentos para decir eso"

La carrera por el Balón de Oro 2026 ya ha entrado en los últimos metros y los principales candidatos al galardón han levantado la mano pidiendo su cota de protagonismo particular y exponiendo las razones por las que piensan que deberían llevárselo.

Todos ellos tienen puntos a favor para conseguirlo, aunque tan solo uno de ellos podrá coronarse como el mejor futbolista del mundo. Mbappé resalta sus goles y su pericia ante la portería en el Mundial, Dembélé su trabajo duro y Lamine Yamal su palmarés, además de su rendimiento.

El Balón de Oro podría recaer en Lamine Yamal esta temporada. / FC Barcelona

Sin embargo, mientras que a los franceses nadie les ha dicho si hacen bien o no en colocarse como las principales opciones, al catalán se le ha criticado que haya dejado de lado una supuesta humildad que algunos esperaban de la figura del Barça, aunque siempre haya tenido una actitud valiente o intrépida (recordemos el pique con Rabiot en la Euro 2024 y su "habla ahora" al terminar el partido).

Un jugador sin méritos para José Luis Sánchez

Uno de ellos es el periodista del entorno del Real Madrid y colaborador de 'El Chiringuito', José Luis Sánchez: "Aquí hay un jugador que el domingo dice una cosa y el miércoles, otra", señala y añade que Lamine empezó pidiendo empezar una campaña desde los medios afines al Barça, mientras que ha terminado por pedirlo en primera persona.

Sin embargo, para Sánchez la ecuación está clara: "Ni ha sido el mejor del Barcelona, ni el mejor de España, ni los mejores del Mundial, ni sus cifras están a la altura de los mejores del año a nivel goleador", apunta, aunque como le recuerdan en Radio Marca, fue el elegido como mejor futbolista de LaLiga de la temporada pasada. "Este año no tiene argumentos futbolísticos de peso contra otros grandes jugadores para pedir el Balón de Oro así", sentencia el periodista.

Declaraciones fuera de lugar según Abelardo

Otro de los nombres que se ha postulado contrario a las formas del joven extremo es el exfutbolista del FC Barcelona, Pitu Abelardo. El jugador que vistió la camiseta del club entre 1994 y 2002 señala que decirlo de forma tan explícita "queda mal" y que, por lo tanto, debería de haberse guardado de hacer ningún comentario.

Desde su intervención en 'Radioestadio Noche' de Onda Cero, Abelardo añade que "no transmite nada positivo" y que, en consecuencia, "lo puede pensar, que está entre los favoritos", pero que no le gusta que lo mencione en público. Contrapone la figura de Leo Messi, puesto que el astro argentino nunca pidió ninguno de los ocho Balones de Oro que tiene en su haber, el más laureado de todos los tiempos.

El desenlace de este culebrón de inicio de temporada terminará el próximo lunes 26 de octubre desde el London Paladium de la capital inglesa. Los principales candidatos parecen ser los tres futbolistas mencionados, además de Harry Kane y el propio Leo Messi, aunque sin descartar nombres que participaron en la consecución del segundo Mundial para España, aunque menos probables, como Fabián Ruiz, Pau Cubarsí o Rodri, además de otros como Kvaratskhelia.