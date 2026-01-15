Pitu Abelardo, sobre la estrella del Racing: "Manex ha sido una pesadilla para el Barça"

El Barça se impuso por 0-2 al Racing en El Campos de Sport de El Sardinero, pero el marcador no refleja del todo lo exigente que fue el partido para el conjunto azulgrana. Ferran Torres y Lamine Yamal fueron los dos hombres que resolvieron el partido, pero más allá del dominio final del equipo de Hansi Flick, el encuentro dejó una actuación individual que llamó especialmente la atención: la de Manex Lozano, que volvió a firmar una actuación sobresaliente pese a la derrota de su equipo con dos goles anulados y un desafortunado mano a mano.

El gran talento del Racing

Manex Lozano es un joven futbolista del conjunto de Jose Alberto, una de las promesas que está emergiendo en el club cántabro esta temporada. Se trata de un atacante de perfil ofensivo, capaz de actuar como extremo o delantero, que destaca por su velocidad, desborde y atrevimiento en el uno contra uno. Se ha formado en la cantera y ha ido ganando protagonismo gracias a sus actuaciones tanto en Liga como en Copa del Rey.

Pitu Abelardo no dudó en destacar al joven futbolista tras el encuentro. “Manex ha sido una pesadilla para el Barça”, afirmó, subrayando el impacto constante del jugador en ataque y su capacidad para generar problemas a la defensa azulgrana durante gran parte del partido. En partidos de máxima exigencia, ha demostrado personalidad y capacidad para competir ante defensas de primer nivel, algo poco habitual en jugadores de su edad.

"No se le puede pedir más"

El exfutbolista y técnico quiso contextualizar el rendimiento del canterano, pese al gran fallo ante Joan Garcia, recordando que no es un caso aislado. “Tanto el otro día contra el Zaragoza como hoy contra el Barça, ha demostrado tener un gran futuro”, señaló, reforzando la idea de que su rendimiento responde a una progresión sostenida y no a una actuación puntual.

Uno de los momentos más comentados del encuentro fue la acción en la que Manex falló un mano a mano. Sin embargo, Pitu Abelardo fue claro al respecto: “Manex ha marcado dos goles antes de esa acción que falla en el 1vs1, la gente que no se haya visto todo el partido, todo el contexto, no entenderá su gran partido”, dice.

“No se le puede pedir más al chaval”, sentenció Pitu, defendiendo la actuación de un futbolista que, pese al resultado adverso, fue uno de los nombres propios del encuentro y dejó una impresión muy positiva ante un rival de primer nivel.