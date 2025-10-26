¿Por qué pitan a Lamine Yamal en el Bernabéu durante el clásico?

El joven talento del Barça, Lamine Yamal, se ha visto abucheado en el Santiago Bernabéu en los últimos enfrentamientos ante el Real Madrid. Las razones no sólo tienen que ver con su talento y presencia en el Clásico, sino también con sus declaraciones en la Kings League y su actividad en redes sociales que han avivado aún más el ambiente

Lamine Yamal, con apenas 18 años, ya juega en el primer plano del fútbol con el Barça y con la selección. Su descaro al encarar, su habilidad técnica y su capacidad de influencia en el partido ya son motivo de atención en todo el mundo.

Pero también fuera del campo genera atención y esta misma semana, en una emisión de la Kings League apareció junto a Gerard Piqué y Ibai Llanos, donde respondió sin filtros a la pregunta de si “los Porcinos de la Kings League son como el Real Madrid”. Su respuesta fue contundente: “Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé…”. Añadió además que “la última vez que fui al Bernabéu… ¿cuánto fue? 0-4”. Esta provocación pública ha sido interpretada por los madridistas como una provocación, aunque se tiene que evaluar el contexto.

En paralelo, su actividad en redes sociales ha añadido una capa más. En su perfil de Instagram subió una historia que se puedo entender cómo un guiño picante hacia el Real Madrid. Esa combinación de declaraciones y mensajes en redes incrementan la posibilidad de recibir pitos.

Por tanto, los pitos a Yamal en el Bernabéu se explican por una mezcla: su condición de estrella emergente del Barça que amenaza al Real Madrid, su actitud verbal que alimenta la animadversión, y su presencia mediática que refuerza la narrativa de “símbolo del rival”.