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CHAMPIONS LEAGUE

¿Por qué se pita el himno de la Champions en el Camp Nou?

Te contamos el motivo detrás de las pitadas de los aficionados azulgranas al himno de la Champions League

Los aficionados muestran 'estelades' en el Camp Nou, en pleno proceso sobiranista catalán.

Los aficionados muestran 'estelades' en el Camp Nou, en pleno proceso sobiranista catalán. / El Periódico

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Pitar el himno de la Champions League se ha convertido en todo un ritual en los partidos del FC Barcelona como local. Ya sea en Montjuïc como en el Spotify Camp Nou, los aficionados azulgranas muestran desde hace más de una década su desacuerdo con la UEFA antes de los partidos con un gesto que muchos todavía siguen sin entender su motivo.

Todo empezó durante la temporada 2014/15. En mitad del auge del independentismo en Catalunya, los aficionados mostraban partido a partido las "estelades" en las gradas, es decir, las banderas catalanas que reivindican la independencia de la nación del resto del país. La UEFA, al no reconocer esos símbolos como autorizados, abrió un expediente disciplinario al club azulgrana y multó con 30.000 al Barça por exhibir "estelades" en los partidos".

La exhibición de estelades en el Camp Nou no gusta a la UEFA

La exhibición de estelades en el Camp Nou no gusta a la UEFA / VALENTÍ ENRICH

Desde entonces, existe cierto resentimiento de la afición "culer" con la UEFA que se traslada en pitidos al himno de la Champions League cuando suena en su estadio. Ya sea en Montjuïc como en el Spotify Camp Nou, los aficionados no olvidan ese gesto de la UEFA hace más de una década y le recuerdan que siguen estando molestos por la sanción de entonces.

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A pesar de que la protesta política es mucho menos intensa estos tiempos más recientes, lo cierto es que en Barcelona no se olvida el movimiento independentista ni la represión sufrida por este. Uno de los organismos que lo elevó a su máxima expresión fue la UEFA.

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